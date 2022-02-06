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«До 3 тысяч долларов в день». Следователь рассказала, что заставляет девушек идти в проституцию

06 февраля 2022 16:56
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Новости Беларуси. Обещанное расследование «Недели», в котором речь пойдет о реальных представительницах древнейшей профессии – проститутках.  

«До 3 тысяч долларов в день». Следователь рассказала, что заставляет девушек идти в проституцию-1

Может ли быть что-то общее между 40-летней наркоманкой и привлекательной студенткой из благополучной семьи? Пожалуй, ничего, кроме одного маленького секрета – и та, и другая могут заниматься проституцией. Во всем мире подобный заработок привлекает совершенно разных людей по совершенно разным причинам, а потому составить типичный портрет путаны просто невозможно. Зато разглядеть их во тьме улиц или найти в интернете не так уж и сложно.  

«До 3 тысяч долларов в день». Следователь рассказала, что заставляет девушек идти в проституцию-4

Мирослава Хлыщенко-Хазановская, начальник 2-го следственного отделения Октябрьского РОСК Минска:  
Вообще, преступления против половой свободы и половой неприкосновенности в наше время это не редкий, не единичный случай – очень распространенный. Безусловно, основным мотивом идет, конечно, корысть, умысел – вознаграждение. Потому что 14 девочек, которые непосредственно проходили по нашему уголовному делу, обслуживали от одного до 10 клиентов в день. Соответственно, заработок мог варьироваться до 3 тысяч долларов в день.  

«Большой приток временного населения». Что отличает проституцию в Минске от других городов – читайте здесь.  

# Проституция # общество # Мирослава Хлыщенко-Хазановская # Сергей Шуманский # Фотофакт

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