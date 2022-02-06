«До 3 тысяч долларов в день». Следователь рассказала, что заставляет девушек идти в проституцию

Может ли быть что-то общее между 40-летней наркоманкой и привлекательной студенткой из благополучной семьи? Пожалуй, ничего, кроме одного маленького секрета – и та, и другая могут заниматься проституцией. Во всем мире подобный заработок привлекает совершенно разных людей по совершенно разным причинам, а потому составить типичный портрет путаны просто невозможно. Зато разглядеть их во тьме улиц или найти в интернете не так уж и сложно.

Мирослава Хлыщенко-Хазановская, начальник 2-го следственного отделения Октябрьского РОСК Минска:

Вообще, преступления против половой свободы и половой неприкосновенности в наше время это не редкий, не единичный случай – очень распространенный. Безусловно, основным мотивом идет, конечно, корысть, умысел – вознаграждение. Потому что 14 девочек, которые непосредственно проходили по нашему уголовному делу, обслуживали от одного до 10 клиентов в день. Соответственно, заработок мог варьироваться до 3 тысяч долларов в день.