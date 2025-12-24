Дзиодзина: принципы соцсправедливости – это не только распределение привилегий в обществе, но и соблюдение обязательств

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Принимая кадровые решения накануне, Президент акцентировал, что ориентир на социальную справедливость необходимо удерживать в фокусе в отношении всех слоев населения в равной степени. Тут примечательно то, что Александр Лукашенко говорит не только о правах коренных белорусов, но так же о тех, кто по каким-то причинам сюда переехал. «Исходя из жизни и нашего законодательства, надо видеть истинные права наших белорусов. И не только белорусов, но и тех людей, которые к нам приезжают. Я об этом много говорил в части миграции», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Алена Дзиодзина, психолог: Принцип социально-ориентированного государства уже обозначен в самом понятии. Это значит, что политическая модель строится таким образом, где жизнь человека в приоритете.

Алена Дзиодзина:

И действительно, если подробнее изучать проблематику переехавших, то приезжая на новое место жительства, люди желают наладить свой быт. И, несмотря на то, что страна другая, мигранту хотелось бы вновь обрести чувство дома. Наличие равных прав закономерно способствует ускорению интеграции: законное право на труд, адекватный оклад и наличие тех же возможностей, как у всех. Ведь как верно подметил глава государства, страна становится привлекательной для миграции именно тем, как там живет общество. И тем не менее, когда переезд уже состоялся, то первичный вопрос для мигранта – работа. Ведь благоустройство своего нового места жительства требует денежных средств. Довольно немалых.

Государственный принцип «все для людей» предполагает возможность себя обеспечивать, потому наличие равных прав при трудоустройстве абсолютно для всех слоев общества – это то, на что Президент так же ориентирует в кадровый день. «Право на труд, заработную плату. Право на справедливость каждый человек имеет у нас», – поручил глава государства при назначении нового председателя Следственного комитета и генерального прокурора Республики Беларусь.

Однако необходимо отметить, что принципы социальной справедливости предполагают не только распределение привилегий в обществе, но так же необходимость соблюдать обязательства наравне со всеми. Ведь именно этот баланс существующих правил взаимодействия государства и личности помогает поддерживать социальный приоритет.

Читайте также:

«Язык дипломатии – дело тонкое». Психолог объяснила, почему важна деликатность в международной коммуникации

Дзиодзина: мероприятия государственной важности стоят денег, но относиться к бюджету страны стоит бережно

Дзиодзина: тезисы белорусского Президента абсолютно грамотны и понятны для общества