Символ бережного отношения к природе! Пятое издание Красной книги презентовали в Минске

По сравнению с предыдущим изданием, вышедшим 10 лет назад, были пересмотрены статусы многих видов. Часть из них, благодаря природоохранным мерам, удалось исключить из списка исчезающих. Однако появились новые, нуждающиеся в защите. Красная книга содержит подробные описания каждого вида животных и растений, яркие иллюстрации, карты распространения и рекомендации по их сохранению.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: Сегодня Красная книга – это 523 видов растений и животных. Добавилось в Красную книгу 55 видов растений и животных, и исключено 38. 38 – благодаря той работе, которая сегодня проходит под эгидой нашего государства, и тем мерам, тем программам, которые у нас реализуются.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Только что на мероприятии было сказано учеными, людьми погруженными и знающими, о том, что такой системы контроля и охраны природных ресурсов, как в Беларуси, нет практически ни в одной стране Европы. Это очень важные слова. Это слова и это тезис, которым можно гордиться. Но и это тезис, который налагает на всех на нас серьезную ответственность. Это ведь, конечно, заслуга ученых, но далеко не только. Это именно заслуга всей страны. У нас просто в белорусском характере – уважение к природе, любовь к нашей природе. Ну и, конечно, я не могу не сказать о том, что это суть политики нашего Президента. С первых президентских дней и, конечно, до сегодняшнего времени это видит и чувствует вся страна.

Красная книга – это не только перечень уязвимых видов, но и символ бережного отношения страны к своему природному достоянию. Издание является наглядным подтверждением приверженности Беларуси международным обязательствам по сохранению биоразнообразия и устойчивому развитию.