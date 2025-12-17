Дзиодзина: тезисы белорусского Президента абсолютно грамотны и понятны для общества
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда Александр Лукашенко дает интервью, то его слова представляют особый интерес не только для населения Беларуси, но и для всей другой мировой общественности: как политической, так и для тех, перед кем хоть и не стоит вопрос личной власти, однако понять, что происходит, хотелось бы.
С точки зрения политической психологии, тезисы белорусского Президента абсолютно грамотны, отражая стратегии и тенденции на политическом контуре. Для общества слова главы государства понятны, и, продолжая осмыслять то, что было озвучено, мы все более убеждаемся, что его замечания справедливы.
В то время как интерес политических акторов объясним тем, что в комментариях Президента – позиция, и она имеет значение с точки зрения внешней политики. В данном случае крайне важны детали, нюансы. Ведь в той или иной степени, но через слова белорусского лидера можно уловить настроения на восточном блоке. Для политических игроков Запада это очень важно. Ведь с опорой на обновленную информацию можно планировать и свои стратегии внешней политики.
Алена Дзиодзина:
Например, в интервью американской телекомпании Newsmax Президент с одной стороны пошутил. Однако в его шутке отражается доля правды.
«Я убежденный сторонник Трампа. У меня есть родственник, близкий родственник – Президент России. И есть очень хороший мой друг (давних времен, еще до времен, когда он руководил государством) – это Си Цзиньпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте. Шутка», – сказал глава государства, обращаясь к интервьюеру Newsmax.
Данная реплика интересна тем, что, по сути, в ней отражается характерная модель отношений между союзниками на восточном блоке, где в качестве основных принципов открытое и сбалансированное взаимодействие лидеров. Без вариантов предательства или двойного дна.
Аналогичным образом тезис главы государства, сказанный с юмором, сигналит о том, как Александр Лукашенко склонен выстраивать отношения с Западом. Когда дружелюбное отношение к одному не означает готовность разменивать прежнюю дружбу.