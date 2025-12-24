В Беларусбанке начался основной этап технических работ – какие услуги будут недоступны?

Повысить надежность и качество услуг. Беларусбанк проводит масштабные технологические работы. Так, сегодня, 24 декабря, с 14 часов нельзя будет оформить заявки, договоры и дополнения к ним на кредиты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 15:30 будет приостановлено перечисление денежных средств по уже действующим кредитным договорам. А наиболее масштабные ограничения вступят в силу с 17:30. В это время кроме операций по кредитам, недоступны будут операции по вкладам, сервисы по управлению картами, переводы через систему мгновенных платежей, а также некоторые сервисы Мобильного Сильного Интернета (МСИ) при регистрации в Интернет-банкинге.