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В Беларусбанке начался основной этап технических работ – какие услуги будут недоступны?

24 декабря 2025 11:37
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Повысить надежность и качество услуг. Беларусбанк проводит масштабные технологические работы. Так, сегодня, 24 декабря, с 14 часов нельзя будет оформить заявки, договоры и дополнения к ним на кредиты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусбанке начался основной этап технических работ – какие услуги будут недоступны?-2

С 15:30 будет приостановлено перечисление денежных средств по уже действующим кредитным договорам. А наиболее масштабные ограничения вступят в силу с 17:30. В это время кроме операций по кредитам, недоступны будут операции по вкладам, сервисы по управлению картами, переводы через систему мгновенных платежей, а также некоторые сервисы Мобильного Сильного Интернета (МСИ) при регистрации в Интернет-банкинге.

# Деньги

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