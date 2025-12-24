Тертель: активный диалог между Лукашенко и Трампом продолжается

Всесторонне тема обеспечения национальной безопасности прозвучала в докладе председателя КГБ. Президенту доложено о работе Комитета госбезопасности по линии разведки и контрразведки, обстановке в Беларуси накануне рождественских и новогодних праздников. Глава государства поручил держать все происходящие процессы под контролем, чтобы надежно обеспечить безопасность в стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь является фундаментальной опорой для выстраивания архитектуры безопасности в регионе. Одним из таких элементов является продолжение работы по линии спецслужб в рамках контактов на белорусско-американском треке. Речь о конкретном содействии белорусской стороны в вопросах гуманитарного характера в конфликте России и Украины, а также о новых предложениях США в переговорном процессе.

Наш Президент во время ВНС неоднократно останавливался на ней и в частности отметил, что американцы активно инициируют продолжение этих переговоров. Как складывается ситуация вот в этом направлении и о чем вы докладывали главе государства?

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Переговоры всегда традиционно ведутся в тишине, потому что есть определенные принципы, чтобы не навредить тем результатам, которые планируется достичь. Я хотел бы констатировать, что диалог между Президентами США и Республики Беларусь, активный диалог продолжается. Позиции нашего Президента направлены на достижение мирного разрешения всех споров, особенно по Украине. Много тем обсуждается глобального масштаба, регионального масштаба и двусторонние отношения.

Конечно, на первом месте – Украина. Вы знаете, что наш глава государства очень сердцем воспринимает ситуацию, которая складывается там, с братской нам страной, с братским народом, который втянули в это противостояние. Все это все прекрасно понимают. Поэтому по поручению главы государства, в том числе в каких-то моментах согласовано с американской стороной и с другими заинтересованными, нами проводится мероприятие по содействию разрешения различных вопросов.

В частности, на прошлой неделе проведены две операции на границе, в ходе которой были осуществлены меры по воссоединению семей: и украинских, и российских. И произошло воссоединение отдельно детей из Украины в Российскую Федерацию, которые потеряли там очень близких родственников, остались в России и в обратную сторону. Несмотря на попытку спекуляции на этом вопросе, мы считаем и даже находим поддержку, кстати говоря, у представителей руководства спецслужб в том числе западных государств, что это тема, на которой не следует в любом случае делать какие-то политические капиталы или ее использовать, потому что это чисто гуманитарный трек.