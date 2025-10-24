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Лукашенко поздравил коллектив холдинга «Горизонт» с 85-летием

24 октября 2025 10:39
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Холдингу «Горизонт» сегодня, 24 октября, исполняется 85 лет. Со дня образования предприятие прошло впечатляющий путь от небольшого радиозавода до одного из крупнейших производителей в Европе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил коллектив холдинга «Горизонт» с 85-летием-2

К слову, холдинг «Горизонт» объединяет 11 предприятий: от научно-исследовательских до социальных. Белорусский гигант является лидером по производству электроники не только в нашей стране, но и в СНГ. А около 80 % продукции поставляют на российский рынок. Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов холдинга с круглой датой. 

Лукашенко поздравил коллектив холдинга «Горизонт» с 85-летием-4

Президент отметил, что команда квалифицированных инженеров холдинга «Горизонт» следит за трендами в электронике и современными технологиями. Самые передовые решения активно внедряются в процессе обновления модельного ряда. Ключевую роль в этом играет собственный центр разработок, добавил Александр Лукашенко.

# Александр Лукашенко # Предприятия Беларуси

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