Лукашенко поздравил коллектив холдинга «Горизонт» с 85-летием

Холдингу «Горизонт» сегодня, 24 октября, исполняется 85 лет. Со дня образования предприятие прошло впечатляющий путь от небольшого радиозавода до одного из крупнейших производителей в Европе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, холдинг «Горизонт» объединяет 11 предприятий: от научно-исследовательских до социальных. Белорусский гигант является лидером по производству электроники не только в нашей стране, но и в СНГ. А около 80 % продукции поставляют на российский рынок. Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов холдинга с круглой датой.