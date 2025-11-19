В БГУ создают новый препарат для лечения и профилактики заболеваний крупного рогатого скота

В большей степени лекарство будет нацелено на лечение вирусной диареи. Заболевание в основном распространено среди молодняка и вызывает снижение активности, расстройство желудка, лихорадку, поражение и разрушение слизистой, что нередко приводит к гибели животного. Также вирус способен сохраняться в организме длительное время и переходить в хроническую форму, которая почти не поддается лечению.

Максим Потапович, заведующий научно-исследовательской лабораторией биотехнологии кафедры микробиологии биологического факультета Белорусского государственного университета:

В разработке данного препарата мы использовали новый и в мировой практике, в том числе для нас, для нашей лаборатории принцип. Это наш первый препарат, который сделан по, так сказать, новому дизайну. Он построен с применением биоинформатических методов, сконструирован химерный антиген, который, как мы ожидаем, будет вызывать хороший иммунный ответ у животных при его введении и будет оказывать как защитное, так и лечебное действие.

Препарат прошел лабораторные испытания, он полностью безопасен. По предварительным результатам, эффективность превысит 90 %.