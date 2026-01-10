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Выставка «Волшебство зимних тропиков» проходит в Центральном ботаническом саду

10 января 2026 12:35
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Совершить молниеносный побег из зимы в лето. В Центральном ботаническом саду проходит выставка, которая позволяет совершить путешествие в два уникальных мира: пышную тропическую оранжерею с редкими пальмами и орхидеями и солнечный лимонарий, где воздух пронизан ароматом цитрусовых, которых здесь около 120 видов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка «Волшебство зимних тропиков» проходит в Центральном ботаническом саду-2

Кстати, среди них есть сорта, выведенные белорусскими селекционерами. Специалисты не только покажут все это богатство, но и расскажут, как вырастить такое дерево у себя на подоконнике.

Выставка «Волшебство зимних тропиков» проходит в Центральном ботаническом саду-4

Маргарита Стома, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
На данном мероприятии посетители могут пройти не только в оранжерею тропических растений, которая открыта в течение всего года для посещения, но и также попасть в лимонарий. Мы сможем рассказать про нашу чудесную коллекцию, какие лимоны и апельсины можно вырастить дома, про разные полезные растения, про ароматные растения. Экскурсия интересна как для детей, так и для взрослых.

Выставка «Волшебство зимних тропиков» проходит в Центральном ботаническом саду-6

Уже с 16 января в ботаническом саду откроется большая научная выставка с редкими растениями. Она также будет сопровождаться множеством практикумов и лекций.

# Растения и цветы # Центральный ботанический сад Минска

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