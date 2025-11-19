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В Минске прошла торжественная церемония награждения юных активистов профсоюзов

19 ноября 2025 07:57
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Проявили себя в общественной жизни. В столице прошла торжественная церемония награждения юных активистов профсоюзов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошла торжественная церемония награждения юных активистов профсоюзов-2

В этот раз заслуженные дипломы и памятные подарки получили 37 школьников и студентов, которые участвовали в акциях и реализовывали социальные проекты. Организаторы отмечают: молодежь все активнее вовлекается в профсоюзное движение, проявляет инициативу и стремление защищать интересы своих сверстников.

В Минске прошла торжественная церемония награждения юных активистов профсоюзов-4

Елизавета Тупицына, учащаяся Борисовского государственного колледжа:
Я активно участвую в жизни колледжа, также участвую в разных мероприятиях по профсоюзам. Когда я узнала, что получаю профсоюзную стипендию, то была довольна, что за свои заслуги я получу награду. 

В Минске прошла торжественная церемония награждения юных активистов профсоюзов-6

Ксения Крук, учащаяся Слуцкого государственного медицинского колледжа имени С.И. Шкляревского:
Про награду я узнала чисто случайно. Мне профсоюзный работник сказал, что вот давай мы тебя подадим. Я говорю, давайте попробуем. Почему бы нет? Столько работы было проделано за два года. Я сижу на практике, мне звонит профсоюзный работник и говорит, ты прошла. Честно, я сразу не поверила, потому что я считаю, что это лучшая награда, которую можно получить за свою работу. 

В Минске прошла торжественная церемония награждения юных активистов профсоюзов-8

Татьяна Филимонова, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы прекрасно понимаем, что будущее за нашей молодежью. И все то, что в силах Федерации профсоюзов мы поддерживаем. Один из рычагов – это премия. 

Такие мероприятия поддерживают активистов, формируют у молодого поколения чувство ответственности и готовность работать на благо общества. 

# Профсоюзы в Беларуси

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