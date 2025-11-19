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Толстолобики, карпы и амуры! В водоёмы Беларуси выпустили почти 20 тонн рыбы

19 ноября 2025 08:16
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Осеннее зарыбленные. В белорусские водоемы выпустили почти 20 тонн щук, толстолобиков, карпов и амуров. Мероприятия по заселению новых обитателей прошли во всех регионах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Толстолобики, карпы и амуры! В водоёмы Беларуси выпустили почти 20 тонн рыбы-2

В Гродненской области пополнили рыбой один из водоемов в агрогородке Озеры. Среди новоселов – около 9 тысяч особей толстолобика и карпа. Зарыбленные проводится за счет средств, полученных от уплаты членских износов рыболовов-любителей.

Толстолобики, карпы и амуры! В водоёмы Беларуси выпустили почти 20 тонн рыбы-4

Марк Баранский, заместитель председателя Гродненской областной организации Белорусского общества охотников и рыболовов: 
В данный момент привезли на выгрузку 2 тонны толстолобика, средняя навеска одной рыбки – 400-500 грамм, общим количеством порядка 4,5 тысячи штук. Толстолобик, он как бы, для очистки водоема, он поедает разный планктон, и водоем очищается, а карп больше для любительского рыболовства.

Зарыбление проводится на основе биологического обоснования. Какие виды рыбы, и в каком количестве можно выпускать в водоемы, определяют специалисты Национальной академии наук.

# Водоемы Беларуси # Рыба

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