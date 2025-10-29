Выполнили долг с честью и достоинством. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается увольнение в запас личного состава, который отслужил установленные сроки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выполнили долг с честью и достоинством. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается увольнение в запас личного состава, который отслужил установленные сроки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония чествования бойцов состоялась в 49-й радиотехнической бригаде. Это важный момент служебного пути, который был наполнен испытаниями на прочность. С отличным результатом «срочники» выполняли сложные задачи. В их числе – полевые выходы, тактические сучения, внесение боевого дежурства по противовоздушной обороне и обеспечение полетов авиационных баз.
Артур Бабаханян, заместитель командира 49-й радиотехнической бригады:
Два раза в год у нас проходит такое чествование военнослужащих на Площади Героев в знаменитом городском поселке Мачулищи. Был доведен приказ командира воинской части о том, что военнослужащие качественно, добросовестно выполняли свой воинский долг на протяжении своей срочной службы. Были вручены, конечно, мерчи Первого, которое вручают достойным военнослужащим. Также были и фотографии на фоне боевого знамения, были вручены грамоты и слова благодарности, конечно же, их родителям за то, что они воспитали настоящих патриотов сегодня, которые отслужили достойно и стояли на защите воздушных рубежей нашей страны.
На смену в скором времени придут новобранцы. Они познакомятся с военным делом и посвятят себя защите суверенитета и территориальной целостности белорусского государства.