В Вооруженных Силах Беларуси продолжается увольнение в запас личного состава

Артур Бабаханян, заместитель командира 49-й радиотехнической бригады:

Два раза в год у нас проходит такое чествование военнослужащих на Площади Героев в знаменитом городском поселке Мачулищи. Был доведен приказ командира воинской части о том, что военнослужащие качественно, добросовестно выполняли свой воинский долг на протяжении своей срочной службы. Были вручены, конечно, мерчи Первого, которое вручают достойным военнослужащим. Также были и фотографии на фоне боевого знамения, были вручены грамоты и слова благодарности, конечно же, их родителям за то, что они воспитали настоящих патриотов сегодня, которые отслужили достойно и стояли на защите воздушных рубежей нашей страны.



На смену в скором времени придут новобранцы. Они познакомятся с военным делом и посвятят себя защите суверенитета и территориальной целостности белорусского государства.