Международный электоральный форум проходит в Минске

Совершенствование избирательных технологий, законодательства и повышение интереса граждан к избирательному процессу. В Минске проходит Международный электоральный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его работе участвуют представители центральных избирательных органов стран СНГ и дальнего зарубежья, научное сообщество и молодежь. Центральным мероприятием форума станет научно-практическая конференция в формате панельной дискуссии тематических секций круглого стола. Ее участники обсудят самые актуальные вопросы и проблемы формирования правовой культуры избирателей.