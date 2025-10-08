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Международный электоральный форум проходит в Минске

08 октября 2025 07:36
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Совершенствование избирательных технологий, законодательства и повышение интереса граждан к избирательному процессу. В Минске проходит Международный электоральный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его работе участвуют представители центральных избирательных органов стран СНГ и дальнего зарубежья, научное сообщество и молодежь. Центральным мероприятием форума станет научно-практическая конференция в формате панельной дискуссии тематических секций круглого стола. Ее участники обсудят самые актуальные вопросы и проблемы формирования правовой культуры избирателей.

# Международное сотрудничество

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