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На Солнце 24 сентября произошла очередная вспышка класса М

24 сентября 2025 15:40
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На Солнце 24 сентября произошла очередная вспышка класса М-0

На Солнце 24 сентября была зарегистрирована солнечная вспышка класса M1.0 длительностью 47 минут. Она возникла в области солнечного пятна 4224. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

В последние дни наблюдалась умеренная деятельность, представляющая небольшую угрозу для Земли.

Вспышки на Солнце классифицируются по мощности излучения рентгеновских лучей: от A до X, где каждая последующая в 10 раз сильнее предыдущей.

Такие феномены могут наблюдаться с выбросами плазмы, способной вызвать магнитные бури, когда они достигнут Земли.

Фото: pixabay

# Природные явления # Природные катаклизмы

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