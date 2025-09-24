На Солнце 24 сентября произошла очередная вспышка класса М

На Солнце 24 сентября была зарегистрирована солнечная вспышка класса M1.0 длительностью 47 минут. Она возникла в области солнечного пятна 4224. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

В последние дни наблюдалась умеренная деятельность, представляющая небольшую угрозу для Земли.

Вспышки на Солнце классифицируются по мощности излучения рентгеновских лучей: от A до X, где каждая последующая в 10 раз сильнее предыдущей.

Такие феномены могут наблюдаться с выбросами плазмы, способной вызвать магнитные бури, когда они достигнут Земли.

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