Супертайфун Рагаса обрушился на провинцию в Китае Гуандун

Супертайфун «Рагаса» подошел к острову Хайлин в провинции Гуандун, сопровождаясь ветром до 40 м/с и давлением 955 гПа. Об этом пишет ТАСС.

Власти региона подняли максимальную тревогу, приостановив транспорт, производственные и учебные предприятия в более чем десяти городах, в том числе в Гуанчжоу и Шэньчжэне.

Шторм затронул также Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район, Гонконг и Макао. В гонконге более 60 человек пострадали, сотни деревьев были повалены. В тайваньском уезде Хуалянь в селевом оползне, вызванном сильными дождями, которые принес тайфун, погибли 14 человек, десятки пропали без вести.

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