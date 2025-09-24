Прямой эфир

Супертайфун Рагаса обрушился на провинцию в Китае Гуандун

24 сентября 2025 15:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Супертайфун Рагаса обрушился на провинцию в Китае Гуандун-0

Супертайфун «Рагаса» подошел к острову Хайлин в провинции Гуандун, сопровождаясь ветром до 40 м/с и давлением 955 гПа. Об этом пишет ТАСС.

Власти региона подняли максимальную тревогу, приостановив транспорт, производственные и учебные предприятия в более чем десяти городах, в том числе в Гуанчжоу и Шэньчжэне.

Шторм затронул также Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район, Гонконг и Макао. В гонконге более 60 человек пострадали, сотни деревьев были повалены. В тайваньском уезде Хуалянь в селевом оползне, вызванном сильными дождями, которые принес тайфун, погибли 14 человек, десятки пропали без вести.

Фото: pixabay

# Природные явления # ЧП # Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
В ЕС сообщили, что «стена дронов» может быть готова в течение года
24 сентября 2025 15:28

В ЕС сообщили, что «стена дронов» может быть готова в течение года

50-метровая яма. В Таиланде часть дороги ушла под землю после прорыва трубы
24 сентября 2025 15:23

50-метровая яма. В Таиланде часть дороги ушла под землю после прорыва трубы

Ей было 87 лет. Умерла знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале
24 сентября 2025 15:16

Ей было 87 лет. Умерла знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале