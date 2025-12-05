Дзиодзина: Беларусь проявляет стабильность и в том, что готова предлагать международным партнёрам

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Для того чтобы выстроить доверительный диалог, с обеих сторон требуется такое качество, как открытость. Ведь если в процессе коммуникации мы не можем обсуждать то, что нас беспокоит, и начинаем замалчивать, то едва ли такие отношения смогут развиваться на каком-то глубинном уровне. Точно так же межгосударственные отношения предполагают, что укрепление взаимовыгодного сотрудничества содержит не только общие задачи и цели, но и вопросы, которые необходимо обсуждать для того, чтобы дальнейшее взаимодействие строилось наиболее эффективно.
Продолжая наблюдать за тем, как интенсивно проходит командировка Александра Лукашенко в странах дальней дуги, то практически каждая встреча с представителем из другой страны сопровождается тезисом: мы готовы сотрудничать, у нас закрытых тем нет.
«Это не только гуманитарные вопросы, сельское хозяйство, но и военно-промышленный комплекс», – подчеркнул Президент. Стоит отметить, что как в случае открытости к обсуждению актуальных вопросов, Беларусь проявляет стабильность и в том, что готова предлагать международным партнерам.
Алена Дзиодзина:
На уровне психологии конструктивной кооперации это проявление белорусской стабильности благоприятно влияет на дальнейшую динамику межгосударственных отношений. Ведь, с одной стороны, потенциальный партнер имеет возможность внимательного изучить качество белорусской продукции и объективно оценить глубину возможностей. С другой стороны, такой принцип внешней политики, как открытость, делает Беларусь еще более интересной международным партнером.
В пользу того, что проявлять одинаковость, выстраивая международные отношения – это хорошо, стоит вспомнить один из способов еще лучше узнать партнера – наблюдайте, как человек проявляет себя не только в прямом диалоге с вами, но и ведет диалог с другими. Наиболее яркие характерные качества проявят себя еще четче и будет проще понять, насколько комфортно можно взаимодействовать с данным партнером.
Возвращаясь к командировке главы государства, насыщенной разными встречами, стоит особенно подчеркнуть, что его открытость при обсуждении разных тем является предпосылкой для закрепления Беларуси на перспективных рынках в дальнейшем.
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