Дзиодзина: Беларусь проявляет стабильность и в том, что готова предлагать международным партнёрам

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Для того чтобы выстроить доверительный диалог, с обеих сторон требуется такое качество, как открытость. Ведь если в процессе коммуникации мы не можем обсуждать то, что нас беспокоит, и начинаем замалчивать, то едва ли такие отношения смогут развиваться на каком-то глубинном уровне. Точно так же межгосударственные отношения предполагают, что укрепление взаимовыгодного сотрудничества содержит не только общие задачи и цели, но и вопросы, которые необходимо обсуждать для того, чтобы дальнейшее взаимодействие строилось наиболее эффективно.

Продолжая наблюдать за тем, как интенсивно проходит командировка Александра Лукашенко в странах дальней дуги, то практически каждая встреча с представителем из другой страны сопровождается тезисом: мы готовы сотрудничать, у нас закрытых тем нет.

«Это не только гуманитарные вопросы, сельское хозяйство, но и военно-промышленный комплекс», – подчеркнул Президент. Стоит отметить, что как в случае открытости к обсуждению актуальных вопросов, Беларусь проявляет стабильность и в том, что готова предлагать международным партнерам.