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Демографическая безопасность, жизнь и здоровье – делегат ВНС о приоритетах работы на пятилетку

05 декабря 2025 13:57
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Менее двух недель остается до второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Сильные регионы – сильная страна. Этот принцип лег в основу проекта программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет. Его детально обсуждают делегаты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минскую область на народном вече представят 37 человек – все они разных профессий и возрастов. Но всех объединяет искренняя любовь к Родине и активная гражданская позиция. Среди них и Елена Новикова, начальник сектора имущественных отношений «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго». 

Демографическая безопасность, жизнь и здоровье – делегат ВНС о приоритетах работы на пятилетку-2

Елена Новикова, начальник сектора имущественных отношений «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго», делегат VII Всебелорусского народного собрания:
30 лет работаю в сфере энергетики. В настоящее время возглавляю сектор имущественных отношений производственно-технического отдела. Основной задачей сектора является подготовка документов для осуществления государственной регистрации капитальных строений, воздушных линий электропередач, объектов недвижимого имущества. 

Остаюсь верной своей профессии и ни разу не пожалела о том, что пришла именно в энергетику. Для меня Всебелорусское народное собрание является почетной и ответственной миссией. Не первый год являюсь делегатом. 

На первом заседании были приняты Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. 18-19 декабря 2025 года состоится второе заседание VII Всебелорусского народного собрания.

Демографическая безопасность, жизнь и здоровье – делегат ВНС о приоритетах работы на пятилетку-4

Все делается во благо народа, для качественной жизни народа. Часто встречаемся с молодежью. В процессе общения, проведения диалоговых площадок разъясняются все интересующие вопросы, которые задает население.

Каким вы видите социально-экономическое развитие страны на следующие пять лет?

В приоритете – демографическая безопасность. Жизнь и здоровье – это основные ценности человека. Арендное жилье, качественное образование, сильные регионы, в том числе и рост заработной платы, производительности труда, конкуренции. Все пункты, утвержденные программой социально-экономического развития, будут выполнены.

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# Всебелорусское народное собрание # Елена Новикова

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