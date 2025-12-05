Демографическая безопасность, жизнь и здоровье – делегат ВНС о приоритетах работы на пятилетку
Менее двух недель остается до второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Сильные регионы – сильная страна. Этот принцип лег в основу проекта программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет. Его детально обсуждают делегаты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Минскую область на народном вече представят 37 человек – все они разных профессий и возрастов. Но всех объединяет искренняя любовь к Родине и активная гражданская позиция. Среди них и Елена Новикова, начальник сектора имущественных отношений «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго».
Елена Новикова, начальник сектора имущественных отношений «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго», делегат VII Всебелорусского народного собрания:
30 лет работаю в сфере энергетики. В настоящее время возглавляю сектор имущественных отношений производственно-технического отдела. Основной задачей сектора является подготовка документов для осуществления государственной регистрации капитальных строений, воздушных линий электропередач, объектов недвижимого имущества.
Остаюсь верной своей профессии и ни разу не пожалела о том, что пришла именно в энергетику. Для меня Всебелорусское народное собрание является почетной и ответственной миссией. Не первый год являюсь делегатом.
На первом заседании были приняты Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. 18-19 декабря 2025 года состоится второе заседание VII Всебелорусского народного собрания.
Все делается во благо народа, для качественной жизни народа. Часто встречаемся с молодежью. В процессе общения, проведения диалоговых площадок разъясняются все интересующие вопросы, которые задает население.
Каким вы видите социально-экономическое развитие страны на следующие пять лет?
В приоритете – демографическая безопасность. Жизнь и здоровье – это основные ценности человека. Арендное жилье, качественное образование, сильные регионы, в том числе и рост заработной платы, производительности труда, конкуренции. Все пункты, утвержденные программой социально-экономического развития, будут выполнены.
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