Демографическая безопасность, жизнь и здоровье – делегат ВНС о приоритетах работы на пятилетку

Менее двух недель остается до второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Сильные регионы – сильная страна. Этот принцип лег в основу проекта программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет. Его детально обсуждают делегаты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Минскую область на народном вече представят 37 человек – все они разных профессий и возрастов. Но всех объединяет искренняя любовь к Родине и активная гражданская позиция. Среди них и Елена Новикова, начальник сектора имущественных отношений «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго».