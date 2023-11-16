Лебедева: бчбшники опасны не только для Литвы, они опасны и для Украины

Григорий Азаренок, СТВ:

Всем известно, что это Беларусь. А может быть даже и Россия, и лично Путин перевозят мигрантов через нашу границу и бросают их на стройные ряды польских или литовских правоохранителей. А тут оказывается все не так просто.

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:

Вообще, Колегова Наталья, она знатная аферистка. Она постоянно старается находиться в тени, и полностью ее поддерживают литовские власти, литовские чиновники. Там такие коррупционные схемы...

Так вот. Наталья Колегова. Уже много выходило расследований касательно того, как она переправляла бчбшников через белорусско-литовскую границу при помощи литовских спецслужб. Но, судя по всему, в том числе и беженцев, наверное. А те, которые бегут с Ближнего Востока, тоже она им помогает. Ну так литовцам уже пора задуматься о том, что у них происходит на границе. И сколько в том числе Колегова платит их спецслужбам, пограничникам, которые там... Вы кто вообще? Вы силовой блок или вы вахтер?

Ну, знаете, когда сталкиваешься с такими историями, когда даже навальнисты, сталкиваясь с бчбшниками белорусскими в Литве, говорят о том, что они последние мрази и что они никогда не ожидали такого, что их просто будут пускать в расход, начинаешь понимать степень всего ужаса, от которого мы избавили нашу страну в 2020 году. А вот то, что там происходит в Литве, безусловно, и чиновники подвязаны, и наши бчбшники. И что самое интересное, литовцы пытаются от некоторых из них избавиться, но у них как-то это не очень хорошо получается. Та же Карач, которую обвинили, сказали, что она якобы является опасной для национальной безопасности Литвы, и пытались ее выдворить. Она постоянно выступает по этой теме. Но нужно говорить о том, что действительно бчбшники опасны не только для Литвы, они опасны и для Украины. Это преступники. Любой преступник опасен. И об этом нужно помнить. Плохо, что силовые блоки и Украины, и Литвы их используют, не понимая, с чем они столкнулись в принципе. Их нужно просто утилизировать. В лучшем случае вернуть обратно в страну. Можно даже по привычке, в багажнике автомобиля. Мы примем их, примем, найдем им кров, накормим.

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