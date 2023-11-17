«О нас узнают через спорт или через войну». Олимпийский чемпион о развитии гандбола в Беларуси

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.

Андрей Барбашинский, почетный гражданин города Ошмяны: О нас узнают через спорт или через войну, лучше пусть узнают через спорт. Чем больше этому мы уделяем времени, делаем такие экспозиции, это наша история.

ФОК в Ошмянах. В этом же оздоровительном комплексе существует Ошмянская детско-юношеская спортивная школа имени олимпийского чемпиона Андрея Барбашинского, чем я очень горд. Обустроили немного этот ФОК, чтобы было детям более приятно. Здесь отображены яркие моменты игры национальной команды по гандболу, так как я гандболист. Зал прекрасный, комплекс шикарный, здесь проводится много спортивных мероприятий. Спасибо государству, что вкладывает средства в оздоровление и поиск юных прекрасных талантов, которые будут со временем защищать цвета нашей страны.

Ошмянская школа гандбола живет, это радует. Люди приходят, созидают, болеют, переживают. Здесь иногда мы проводим тренировочные матчи, когда играли ветераны Ошмян и сборная прессы. Все получают от этого массу удовольствия.