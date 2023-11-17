Дзермант: мы с Россией единый народ. У нас общие корни, дух

Григорий Азаренок, СТВ:

А у нас есть Родина, у нас есть дух, у нас есть воины, которые сейчас совместно с нашими братьями, которые принадлежат одному известному оркестру, тренируются здесь, в Беларуси.

Внутренние войска, воспитанники Николая Николаевича Карпенкова. Вот так вот демонстрируют свою готовность. И мы знаем, что это блестящие воины. И братья, которые прошли огонь Бахмута, которые прошли огонь Соледара, они помогают сейчас в укреплении обороноспособности. И мы помним, как они говорили, что они не просто обучают белорусов, но если надо, они встанут, первыми пойдут на защиту Республики Беларусь. Вот такие вот ребята.

Алексей Дзермант, политолог:

Как их приняли здесь, как они влились в эту семью войсковую, в братство воинов, это говорит о том, что мы действительно единый народ. У нас общие корни, общий дух. И, конечно, огромная благодарность этим воинам за то, что они передали свой опыт и передают его. Это крайне важно, потому что если вдруг что-то случится, эти знания, этот опыт помогут спасти, я уверен, многие жизни наших людей. Поэтому это бесценная помощь. И слава богу, что вот так мы вместе помогаем друг другу, познавая нюансы ведения современной войны. И это важно не потому, что мы такие агрессивные и здесь вот мечтаем эту войну у себя увидеть – нет конечно! Никто в здравом уме не хочет этого у себя видеть. Просто мы не должны этого допустить. И все, что делает Беларусь вместе с Россией – и ядерное тактическое оружие, и перевооружение белорусской армии, и помощь группы «Вагнера», это все для того, чтобы ни один сумасшедший, ни один безумец не посмел переступить нашу священную границу: либо там, на Западе, в Брестской, Гродненской области, либо в Калининградской области. Это наша общая граница.

Григорий Азаренок:

Да, действительно. Стоять мы будем и за Россию. А как говорил президент России: Россия за нас [Беларусь – прим. ред.] всеми возможными средствами, способами и как угодно. И это те, кто за поребриком, должны это понимать: что на них обрушится огненный вал и выживших не будет.

Алексей Дзермант:

Да. И президент Беларуси, если что-то говорит, если что-то обещает, то так оно и будет. Это касается всех наших соседей, которые каким-то неправильным взглядом смотрят на нас.

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