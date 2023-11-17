Иван Кубраков вручил госнаграды лучшим инспекторам милиции Минска

День участкового инспектора милиции отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году праздник особенный – 100-летие со дня основания службы.

По этому случаю в Минске прошло торжественное собрание. Из рук министра внутренних дел заслуженные награды получили лучшие представители этой профессии, ветераны, а также родители отличившихся участковых. Кроме того, Иван Кубраков вручил погоны сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД.

Анастасия Чуприс, старший участковый инспектор Ленинского РУВД Минска:

Работаю уже 10 год в должности участкового инспектора милиции. Сегодня в свой профессиональный праздник получила госнаграду от министра. Для меня очень трепетное, на самом деле, мероприятие, потому что я свою службу люблю, люблю помогать людям. Это делаю уже с 2014 года. И надеюсь, уйду на пенсию тоже участковым инспектором милиции.

К слову, нынешний министр внутренних дел службу начинал именно участковым. Иван Кубраков рассказал о своем нелегком пути. Надежной опорой были старшие товарищи и наставник, которые помогали постигать премудрости службы.