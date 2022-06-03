Прямой эфир

Дзермант: вместо санкций против России западным элитам стоит подумать, как обезопасить себя от последствий голода

03 июня 2022 15:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Взаимосвязь санкционной политики Запада и мирового продовольственного кризиса проанализировал Алексей Дзермант. Рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дзермант: вместо санкций против России западным элитам стоит подумать, как обезопасить себя от последствий голода-1

Алексей Дзермант, политолог:
Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

ЕС не согласовал шестой пакет санкций, что дальше? Читайте здесь.

Еврочиновники уже и сами стали говорить, что санкционная удавка достигла своего предела, что далее ее затягивать уже чревато для состояния экономики самих европейских стран. Но самые безумные и «отважные» восточные европейцы призывали и призывают не останавливаться, тем более что за их спиной американцы, заинтересованные как раз в затягивании этой удавки на шеях европейцев.

Подробности в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Виктор Орбан # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске внесли изменения в бюджет города. На какие социальные объекты пойдут деньги?
03 июня 2022 15:26

В Минске внесли изменения в бюджет города. На какие социальные объекты пойдут деньги?

«Есть технические моменты». Как избежать негативных последствий для здоровья при занятиях экстремальными видами спорта?
03 июня 2022 15:25

«Есть технические моменты». Как избежать негативных последствий для здоровья при занятиях экстремальными видами спорта?

Мобильный музей, тир и аттракционы. Какие развлечения уже доступны посетителям фестиваля в Гродно?
03 июня 2022 15:22

Мобильный музей, тир и аттракционы. Какие развлечения уже доступны посетителям фестиваля в Гродно?