Дзермант: вместо санкций против России западным элитам стоит подумать, как обезопасить себя от последствий голода

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Взаимосвязь санкционной политики Запада и мирового продовольственного кризиса проанализировал Алексей Дзермант. Рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

ЕС не согласовал шестой пакет санкций, что дальше? Читайте здесь.

Еврочиновники уже и сами стали говорить, что санкционная удавка достигла своего предела, что далее ее затягивать уже чревато для состояния экономики самих европейских стран. Но самые безумные и «отважные» восточные европейцы призывали и призывают не останавливаться, тем более что за их спиной американцы, заинтересованные как раз в затягивании этой удавки на шеях европейцев.