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Мобильный музей, тир и аттракционы. Какие развлечения уже доступны посетителям фестиваля в Гродно?

03 июня 2022 15:22
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Новости Беларуси. Уже сегодня, 3 июня, Гродно принимает Фестиваль национальных культур. Он объединил представителей более 30 стран, для которых Беларусь стала второй родиной. И это, безусловно, один из самых ярких праздников лета, которого ждали четыре года. Сегодня город над Неманом собрал тысячи гостей из самых разных уголков нашей страны. Приветствие участникам и гостям фестиваля направил Президент Александр Лукашенко.  

Центральным событием праздника станет гала-концерт. Какие планы у организаторов на это грандиозное шоу, знает корреспондент Полина Королева.  

Мобильный музей, тир и аттракционы. Какие развлечения уже доступны посетителям фестиваля в Гродно? -1

Полина Королева, корреспондент:  
До гала-концерта остается все меньше времени. Это, безусловно, одно из ожидаемых событий фестиваля. Но, напомню, уже сейчас работает множество выставок для посещения, открыты и традиционные исторические места города. Например, старый замок и хоральная синагога.  

Мобильный музей, тир и аттракционы. Какие развлечения уже доступны посетителям фестиваля в Гродно? -4

В рамках фестиваля запланированы мероприятия, посвященные Году исторической памяти. Внимание горожан привлекла мобильная выставка музея Великой Отечественной войны. Экспозиция разбита на три секции. Период оборонительных боев, партизанщины и освобождения.  

В рамках фестиваля подготовили временную витрину – с личными вещами и предметами представителей разных национальностей, кто сражался и погиб на территории Беларуси в рядах Красной армии.  

Мобильный музей, тир и аттракционы. Какие развлечения уже доступны посетителям фестиваля в Гродно? -7

Елизавета Адамушко, младший научный сотрудник музея Великой Отечественной войны:  
Наш фургон состоит из трех тематических разделов, можно так сказать. Первый посвящен оборонительным боям на территории Беларуси. Второй – партизанскому движению и подпольной борьбе белорусов в годы войны. А завершает нашу мобильную экспозицию раздел, посвященный освобождению Беларуси, Европы и победе над фашистской Германией.  

Мобильный музей, тир и аттракционы. Какие развлечения уже доступны посетителям фестиваля в Гродно? -10

Полина Королева:  
Мобильный музей находится в парке Жилибера. Здесь также традиционные развлечения. Тир, аттракционы для детей и просто свежий воздух и живописная природа.  

# Фестиваль # общество # Полина Королева # Елизавета Адамушко # Фотофакт

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