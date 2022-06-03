Мобильный музей, тир и аттракционы. Какие развлечения уже доступны посетителям фестиваля в Гродно?

Новости Беларуси. Уже сегодня, 3 июня, Гродно принимает Фестиваль национальных культур. Он объединил представителей более 30 стран, для которых Беларусь стала второй родиной. И это, безусловно, один из самых ярких праздников лета, которого ждали четыре года. Сегодня город над Неманом собрал тысячи гостей из самых разных уголков нашей страны. Приветствие участникам и гостям фестиваля направил Президент Александр Лукашенко. Центральным событием праздника станет гала-концерт. Какие планы у организаторов на это грандиозное шоу, знает корреспондент Полина Королева.

Полина Королева, корреспондент:

До гала-концерта остается все меньше времени. Это, безусловно, одно из ожидаемых событий фестиваля. Но, напомню, уже сейчас работает множество выставок для посещения, открыты и традиционные исторические места города. Например, старый замок и хоральная синагога.

В рамках фестиваля запланированы мероприятия, посвященные Году исторической памяти. Внимание горожан привлекла мобильная выставка музея Великой Отечественной войны. Экспозиция разбита на три секции. Период оборонительных боев, партизанщины и освобождения. В рамках фестиваля подготовили временную витрину – с личными вещами и предметами представителей разных национальностей, кто сражался и погиб на территории Беларуси в рядах Красной армии.

Елизавета Адамушко, младший научный сотрудник музея Великой Отечественной войны:

Наш фургон состоит из трех тематических разделов, можно так сказать. Первый посвящен оборонительным боям на территории Беларуси. Второй – партизанскому движению и подпольной борьбе белорусов в годы войны. А завершает нашу мобильную экспозицию раздел, посвященный освобождению Беларуси, Европы и победе над фашистской Германией.