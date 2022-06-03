«Есть технические моменты». Как избежать негативных последствий для здоровья при занятиях экстремальными видами спорта?

Одни штурмуют горные вершины, другие отправляются в кругосветное путешествие, в одиночку переплывают океаны. Наряду с мужчинами к подобному экстриму присоединяются и женщины. О том, что они преодолевают на своем пути и какие эмоции получают от дела, которое выбрали, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Занятия экстремальными видами спорта – это колоссальная нагрузка на организм. Что об этом говорят те, кто занимается фридайвингом? Все-таки очень большая нагрузка идет, давление.