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«Есть технические моменты». Как избежать негативных последствий для здоровья при занятиях экстремальными видами спорта?

03 июня 2022 15:25
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Одни штурмуют горные вершины, другие отправляются в кругосветное путешествие, в одиночку переплывают океаны. Наряду с мужчинами к подобному экстриму присоединяются и женщины. О том, что они преодолевают на своем пути и какие эмоции получают от дела, которое выбрали, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Занятия экстремальными видами спорта – это колоссальная нагрузка на организм. Что об этом говорят те, кто занимается фридайвингом? Все-таки очень большая нагрузка идет, давление.

«Есть технические моменты». Как избежать негативных последствий для здоровья при занятиях экстремальными видами спорта?-1

Ирина Ханило, катается на байке, увлекается фридайвингом:
Есть технические моменты. Перед каждым погружением ты определенное количество минут проводишь над водой, дышишь спокойно. Если нырнул на минуту, вынырнул – три минуты отдыха. Это все очень технично. Если не нарушать, никак не отразится.

Татьяна Савчик:
В вашем случае это же вообще сплошные травмы, гематомы, синяки, не дай бог?

«Есть технические моменты». Как избежать негативных последствий для здоровья при занятиях экстремальными видами спорта?-4

Татьяна Александрова, актриса драматического театра и кино, член Гильдии каскадеров Союза кинематографистов Республики Беларусь:
Никто не застрахован от гематом, синяков. У нас очень замечательный коллектив Гильдии каскадеров, замечательные руководили, которые очень большое внимание уделяют подготовке и безопасности, поэтому весь риск сводится к минимуму. Я и мои коллеги абсолютно уверены в своей безопасности. Гематомы, синяки – да, это бывает. Но это бывает даже в танцах.

Это огромный риск. О чем стоит задуматься, прежде чем заняться экстремальными видами спорта – подробности здесь.

# Экстрим # общество # Татьяна Савчик # Ирина Ханило # Татьяна Александрова # Фотофакт

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