В Минске внесли изменения в бюджет города. На какие социальные объекты пойдут деньги?

Новости Беларуси. В Минске внесли изменения в бюджет города и инвестпрограмму. Все дополнительные деньги направят на ремонт и строительство социальных объектов. Это поликлиники и учреждения образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такое решение приняли на очередной 35-й сессии Минского городского Совета депутатов. Так, среди социальных объектов, куда направят финансы Минска, ремонт 36-й городской поликлиники, а также 210-й столичной гимназии. Кроме того, было принято решение о присвоении наименований составным частям Минска. В их числе новые кварталы Переспа, Татарская Слобода, Сторожевка. Также на сессии был представлен отчет о работе Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов.

Анастасия Капралова, председатель Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

Сегодня мы обсудили основные, ключевые моменты, с которыми уже столкнулся Молодежный совет сегодня, рассказали об инициативах, которые мы представили и которые уже переданы в разработку. Например, инициатива с метро уже взята под кураторство советской районной администрацией. Также подвели итоги нашего сотрудничества с телеканалом СТВ, какие программы мы отсняли и о чем разговаривали. И сейчас строим планы на будущее.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Доходная часть столицы растет, увеличивается. Соответственно, и расходная часть также увеличивается. Основные вопросы – это финансы, инвестпрограмма, наименование новых скверов, площадей, которые сегодня есть в столице.