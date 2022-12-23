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Дзермант: полякам нужен не только Львов, их аппетиты гораздо более масштабные

23 декабря 2022 20:53
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Время авторской журналистики. Смыслы происходящего от Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дзермант: полякам нужен не только Львов, их аппетиты гораздо более масштабные-1

Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. В польской прессе появилась публикация о том, что режим в Варшаве подготовил план об аннексии части территории Украины. Это должно произойти весной следующего года и, по мнению журналистов, предусматривает контроль над значительной частью территории Украины.

Дзермант: полякам нужен не только Львов, их аппетиты гораздо более масштабные-4

Из того, что я знаю и понимаю в Польше и польской политике, подобное развитие событий можно прогнозировать с высокой степенью вероятности. В Польше считают, что сейчас в Украине им выпал уникальный исторический шанс возродить Речь Посполитую в новой форме. Причем речь идет не только о нескольких западных областях Украины, у поляков следующие приоритеты: выход к черноморским портам, Одессе и Николаеву, контроль над Ровенской и Хмельницкой атомными станциями, контроль над плодородными черноземами Хмельницкой и Винницкой области.

Не стоит их недооценивать и думать, что полякам нужен только Львов, польские аппетиты гораздо более масштабные, и это обязательно нужно принимать во внимание. Единственное, что их может остановить – это мощные и решительные удары российской армии сразу же после того, как польские ЧВК или войска начнут массово входить в Украину.

Дзермант: полякам нужен не только Львов, их аппетиты гораздо более масштабные-7

Алексей Дзермант:
И это не просто какие-то домыслы. Вторую неделю польские СМИ бурлят от сообщений о призыве на военные сборы. Повестки разосланы 250 тысячам граждан Польши. Все это очень похоже на массовую мобилизацию. Повестки направлены всем мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет. Их получают даже те, кто никогда не служил и чьи отношения с армией ограничивались лишь прохождением обязательной комиссии.

Александр Лукашенко не раз обращал внимание на хищнические замыслы польских элит, они спят и видят, чтобы вернуть «восточные окраины». Хотят начать с Западной Украины, а потом возьмутся за Беларусь.

Дзермант: полякам нужен не только Львов, их аппетиты гораздо более масштабные-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Подобное уже было в истории 80 лет назад, когда Польша вместе с нацистской Германией участвовала в разделе Чехословакии. То есть опыт у них есть. А сегодня уже и на нас смотрят через прицел. Им нужна уже вся Беларусь, а не только «Восточные Кресы».

И почти все близкие по мировоззрению к правящему в Варшаве режиму эксперты и аналитики  в Польше говорят о том, что Беларусь в их планах занимает ключевое положение – им здесь нужен насильственный переворот.

Дзермант: полякам нужен не только Львов, их аппетиты гораздо более масштабные-13

Например, директор основной польской «фабрики мысли» по международным делам «Центр восточных исследований» Войцех Конончук открытым текстом говорит, что несколько сотен боевиков, получивших опыт в Украине, могли бы стать катализатором смены власти в Беларуси, придав этому процессу насильственный и агрессивный характер – то, чего не хватило им в 2020 году. Очевидно, что это уже никакая не аналитика и не дипломатия, это вмешательство в наши внутренние дела и самый настоящий экстремизм. Польские элиты мечтают о том, чтобы вновь подчинить белорусов и украинцев, а Россию выдавить в Сибирь.

Дзермант: полякам нужен не только Львов, их аппетиты гораздо более масштабные-16

Алексей Дзермант:
Они думают, что хозяева-англосаксы дают им право управлять колониями на Востоке, вновь делают их панами над холопами. А для британцев с американцами кинуть в топку войны в добавок к 30 миллионам украинцев еще и 38 миллионов поляков – это очень хорошая возможность перемалывать славян и дальше.

Как нам ко всему этому относиться? Остается только одно – быть сильными и защищать наше общее пространство вместе с Россией. За Бугом должны понимать, что любое агрессивное движение в нашу сторону встретит мощный и незамедлительный ответ.

Именно поэтому президенты Беларуси и России так часто встречаются и обсуждают вопросы безопасности. Мы должны постоянно держать руку на пульсе и реагировать на то, что происходит на наших западных рубежах. Ну а теперешние кровожадные элиты в Польше невечные, уверен, они доведут свою страну до ручки, их сметет ветер истории, ну а мы вернемся к нормальным, добрососедским отношениям.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Войцех Конончук # Фотофакт

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