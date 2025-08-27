«В этом году лучше» – Гомельская область ожидает хороший урожай подсолнечника

Для достижения достойного результата белорусские аграрии решаются на смелые эксперименты. Поэтому подсолнечнику в этом году быть! Современные технологии создают задел на хорошую рентабельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полосатое поле простирается до горизонта. Высокие ряды кукурузы чередуются с ярким подсолнухом. Кулисные посевы этих культур в хозяйстве «Искра-Ветка» занимают 370 гектаров – в 13 раз больше, чем первый пробный участок. На эксперимент пошли 4 года назад.

Михаил Колесный, заместитель директора сельхозпредприятия «Искра-Ветка»: Чтобы вырастить хороший подсолнечник, надо с осени под эти кулисные посевы внести органику – не меньше 80-100 тонн органических удобрений на гектар. Потом, естественно, весной при посеве соблюсти всю технологию. Семена мы приобретаем белорусской селекции.

Выращивание подсолнечника – не столько хозяйственный азарт, сколько экономическая выгода. От питательного корма растут надои и жирность молока. У хозяйства более 1 300 буренок. К зиме поголовье увеличится.

Михаил Колесный: Чтобы двигать животноводство, увеличивать надои, надо не сидеть на месте. Кулисные посевы, чтобы сбалансировать корм для дойного стада, именно для дойного. Потому что в кукурузе только до 8 % белка, в подсолнухе – от 20 % и выше.

Убирать зелено-желтые поля начнут через неделю, пока все силы брошены на хлебный каравай. Но контрольные замеры показывают, что урожай вырос хороший.

Михаил Колесный:

Давайте измерим диаметр нашего подсолнуха, корзинки нашей. Опять же, вот он – 28 сантиметров. В этом году видно, что масса от 400 до 450 центнеров с гектара. В этом году лучше по урожайности.

Диаметр зрелого соцветия может доходить до 40 сантиметров. Все зависит от сорта и густоты посадки. Солнечную культуру в Гомельской области выращивают в восьми районах. Каждый подбирает свою методику.