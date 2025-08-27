Плесень, отсутствие горячей воды, грязные матрасы! Прокуратура проводит рейды по школам в преддверии 1 сентября

До старта учебного года остается все меньше времени. Уже на следующей неделе за школьные парты сядут 1 миллион 50 тысяч учеников. Все школы страны получили паспорта готовности, но к некоторым учреждениям образования еще есть замечания. Устранить их необходимо в кратчайшие сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глеб Прокофьев отправился в рейд с работниками прокуратуры по школам Минской области.

Запольская средняя школа. Паспорт готовности ей выдан, но, говоря на языке работников прокуратуры, с особым мнением. То есть с замечаниями, которые нужно немедленно устранить. И надо сказать, все недочеты заметны невооруженным взглядом.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Пятна, потеки. Это последствия недавнего потопа. Во время ремонта кровли она была не защищена от осадков. В результате обильные дожди напитали влагой помещения школы. Об этом стало известно прокурору района в ходе контрольной проверки. Тогда были установлены нарушения санитарных норм и правил, но до сих пор почему-то не устранены.

С инвентарем тоже беда – ненакачанные мячи, ржавые и незаточенные лезвия на коньках... Шведская стенка также вызывает опасение. Ее конструкции в многочисленных подтеках краски и с шероховатостями. А одна из деревянных перекладин и вовсе сломана.

А это уже столовая. При входе взгляд сразу же падает на жалюзи. Многие составляющие отсутствуют, некоторые – частично повисли. А в пищеблоке кипит работа, за несколько дней до 1 сентября персонал наконец-то решил перемыть посуду – пока кружки. До тарелок очередь еще не дошла.