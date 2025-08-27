В Минске появилась алмазная развязка. На пересечении МКАД, Игуменского тракта и улицы Бабушкина существенно изменена схема организации дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это первый подобный проект в столице. Сама развязка остается привычной по внешнему виду, но ключевое отличие – движение по встречной на коротком участке. Такое решение повысит безопасность, исключит конфликты при поворотах, а также увеличит пропускную способность.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ:

Проезд под самой развязкой изменен на противоположные стороны. Пропускная способность развязки при схеме организации дорожного движения по принципу расходящейся алмазной развязки увеличивается в целом до 30 %, а на некоторых отдельных входах до 50 %.