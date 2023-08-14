«Потолок ещё далеко». Как проявили себя представители стрелкового спорта на II Играх стран СНГ?

Новости Беларуси. К новым стартам белорусские спортсмены готовятся с отличными результатами. Ведь участие в II Играх стран СНГ показало, что мы можем добиться значительных успехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, свыше двух десятков медалей, пять из которых высшей пробы, завоевала только наша национальная команда по стрелковому спорту. На турнире некоторые юные атлеты выполнили норматив мастера спорта международного класса. Ярче остальных проявил себя Иван Казак. Уроженец Гродно в дисциплинах выиграл три золотые медали.

Иван Казак, трехкратный победитель II Игр стран СНГ:

Я думаю: потолок еще далеко. Но вот три золотых медали, но можно было лучше – были еще ошибки некоторые. Не совсем доволен, особенно в первый день соревновательный, тяжело шло немного. Есть над чем работать и 100 % буду тренироваться.

Подготовка к главному турниру сезона началась задолго до стартового выстрела. С учетом всех требований Международной федерации стрелкового спорта, готовилось и оружие, и арены. В итоге уже сегодня многие национальные команды заинтересовались возможностью проводить сборы в Беларуси.

Сергей Дудко, председатель Белорусской федерации стрелкового спорта:

На кого-то рассчитывали, тот немножечко, скажу таким сленгом, просел на этих соревнованиях. А другие ребята, в которых мы были уверены, что они покажут хорошие результаты, превзошли сами себя и показали личные рекорды, выполнили в том числе мастеров спорта международного класса. В целом, если сказать в совокупности, мы результатами довольны.

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:

В целом, конечно же, довольна. Завоевано довольно большое количество медалей: 21 медаль, из них 8 – личные. Ребята показали и свои личные рекорды, и результаты уровня мастера спорта международного класса, и близкие к этому уровню. Отличились также спортсмены 15-летние, что позволяет надеяться на быстрый рост их результатов. Конечно же, Иван Казак, наш трехкратный чемпион Игр, показал высокий результат, очень высокий результат в финале, очень уверенно провел и квалификационную стрельбу, и дальнейшую финальную. Завоевали ребята первое командное место, Алина Нестерович – в упражнении по пять. 15-летняя спортсменка, показавшая норматив мастера спорта международного класса.