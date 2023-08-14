Представители БГУ завоевали 2 серебра и 1 золото на международной олимпиаде по математике. Пообщались с ними

Новости Беларуси. Громкий успех молодых математиков. Представители БГУ стали призерами 30-й Международной математической олимпиады среди студентов университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам интеллектуального состязания участники из Беларуси завоевали две серебряные и одну золотую медали. Продолжит Глеб Прокофьев.

Алексей Гонимар – один из тех, кто представлял Белорусский госуниверситет на международной олимпиаде по математике. Для него первый блин оказался не комом. Первокурсник завоевал серебряную медаль. Признается, что перенервничал и поэтому не увидел решение одной из задач. Но Алексей не расстраивается и продолжает изучать математику. В будущем он планирует стать ученым, который будет развивать технологии искусственного интеллекта.

Алексей Гонимар, студент Белорусского государственного университета:

Это мое первое участие в олимпиаде такого уровня. В принципе, результатом доволен, но можно было выступить немного лучше. Это были скорее общие знания за первый курс. Я просто достаточно хорошо проходил учебную программу, занимался дополнительными задачами, иногда ходил на кафедру за еще большим количеством дополнительных задач. Ну и, конечно же, трехнедельные сборы перед олимпиадой.

На олимпиаде необходимо было решить задачи в области алгебры, геометрии, анализа и комбинаторики. Всего 10 заданий: по пять в каждый соревновательный день. С ними успешно справились участники из Беларуси. По итогам олимпиады у студентов факультета прикладной математики и информатики БГУ две серебряные и одна золотая медаль.

Сергей Чернов, старший преподаватель Белорусского государственного университета:

Результат команды БГУ в виде золота и двух серебряных медалей говорит о том, что наши студенты вполне конкурентоспособны с зарубежными участниками. Задачи по математическому анализу у наших студентов затруднений не вызвали, а вот по комбинаторике в частности возникли некоторые трудности. Мы надеемся, что их исправим в следующем году. Участие в таких мероприятиях необходимо и интересно для студентов, чтобы наладить какие-то международные взаимоотношения, посмотреть на свой уровень в сравнении с уровнем зарубежных коллег.

Студенты БГУ участвуют в этом международном состязании, начиная с 2000-х. За эти годы в копилке белорусов без малого 90 медалей, среди которых почти половина золотые.