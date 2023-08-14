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Представители БГУ завоевали 2 серебра и 1 золото на международной олимпиаде по математике. Пообщались с ними

14 августа 2023 16:52
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Новости Беларуси. Громкий успех молодых математиков. Представители БГУ стали призерами 30-й Международной математической олимпиады среди студентов университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам интеллектуального состязания участники из Беларуси завоевали две серебряные и одну золотую медали. Продолжит Глеб Прокофьев.

Представители БГУ завоевали 2 серебра и 1 золото на международной олимпиаде по математике. Пообщались с ними-1

Алексей Гонимар – один из тех, кто представлял Белорусский госуниверситет на международной олимпиаде по математике. Для него первый блин оказался не комом. Первокурсник завоевал серебряную медаль. Признается, что перенервничал и поэтому не увидел решение одной из задач. Но Алексей не расстраивается и продолжает изучать математику. В будущем он планирует стать ученым, который будет развивать технологии искусственного интеллекта.

Представители БГУ завоевали 2 серебра и 1 золото на международной олимпиаде по математике. Пообщались с ними-4

Алексей Гонимар, студент Белорусского государственного университета:
Это мое первое участие в олимпиаде такого уровня. В принципе, результатом доволен, но можно было выступить немного лучше. Это были скорее общие знания за первый курс. Я просто достаточно хорошо проходил учебную программу, занимался дополнительными задачами, иногда ходил на кафедру за еще большим количеством дополнительных задач. Ну и, конечно же, трехнедельные сборы перед олимпиадой.

Представители БГУ завоевали 2 серебра и 1 золото на международной олимпиаде по математике. Пообщались с ними-7

На олимпиаде необходимо было решить задачи в области алгебры, геометрии, анализа и комбинаторики. Всего 10 заданий: по пять в каждый соревновательный день. С ними успешно справились участники из Беларуси. По итогам олимпиады у студентов факультета прикладной математики и информатики БГУ две серебряные и одна золотая медаль.

Представители БГУ завоевали 2 серебра и 1 золото на международной олимпиаде по математике. Пообщались с ними-10

Сергей Чернов, старший преподаватель Белорусского государственного университета:
Результат команды БГУ в виде золота и двух серебряных медалей говорит о том, что наши студенты вполне конкурентоспособны с зарубежными участниками. Задачи по математическому анализу у наших студентов затруднений не вызвали, а вот по комбинаторике в частности возникли некоторые трудности. Мы надеемся, что их исправим в следующем году. Участие в таких мероприятиях необходимо и интересно для студентов, чтобы наладить какие-то международные взаимоотношения, посмотреть на свой уровень в сравнении с уровнем зарубежных коллег.

Представители БГУ завоевали 2 серебра и 1 золото на международной олимпиаде по математике. Пообщались с ними-13

Студенты БГУ участвуют в этом международном состязании, начиная с 2000-х. За эти годы в копилке белорусов без малого 90 медалей, среди которых почти половина золотые.

Представители БГУ завоевали 2 серебра и 1 золото на международной олимпиаде по математике. Пообщались с ними-16

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Международная математическая олимпиада среди студентов университетов мира – одно из самых престижных соревнований по математике. Она проводится ежегодно с 1994 года. В ней участвуют сотни студентов из десятков университетов мира со всех континентов.

В 2023 году интеллектуальные соревнования проходили в Болгарии. Туда съехались около 400 студентов из различных стран мира: от Бразилии и Австрии до Сингапура и Кипра. В командном зачете студенты БГУ заняли 26 место из 72 университетов.

# Одаренная молодежь # общество # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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