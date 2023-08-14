Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь открыл свои двери. Прикоснуться к символу белорусской государственности сегодня, 14 августа, смогли прекрасные активистки страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский союз женщин Брестской области сегодня посетил столицу в немалом составе – группой более 100 человек.

Участникам экскурсии подробно рассказали об оформлении различных залов дворца и знаковых мероприятиях, которые прошли в его стенах. И, конечно же, о вкладе белорусских строителей, дизайнеров, художников и скульпторов, которые участвовали в создании на всех этапах. Экскурсию гости приняли с воодушевлением, ведь многие из них Дворец Независимости видели только по телевизору.

Марина Мальсагова, жительница Ганцевичей:

Я очень давно хотела сюда попасть. Вот выдалась такая возможность. Не ожидала, что будет так красиво, так богато, так творчески просто. Не ожидала, что это строили белорусы. Не думала. Смотря на всю эту красоту, могу сказать, что мы должны гордиться нашими белорусскими строителями, организаторами, архитекторами – всеми теми, кто все это создает.

Надежда Здрок, председатель Ганцевичской районной организации БСЖ:

Мы в июне были на встрече с Натальей Ивановной Кочановой в городе Бресте. Это был актив Белорусского союза женщин со всей Брестской области. Была такая просьба, что есть такая мечта у активисток Брестской области – попасть во Дворец Независимости. То, что делаем мы у себя на местах, как поощрение попасть по Дворец Независимости. Это дорогого стоит. Часто бываем в Минске. Всегда смотрела как на что-то недосягаемое. И сегодня ты здесь.

Валентина Пух, председатель Брестской областной организации БСЖ:

Посещение Дворца Независимости всегда волнительно. Я не первый раз в данном здании, и всю дорогу, пока мы ехали, меня все время расспрашивали: а как там, а что? Не терпелось узнать, какой же это центр, сердце нашей страны, нашей республики, где принимаются самые важные решения. Побывать там, где бывает наш Президент, ты уже непроизвольно напитываешься положительной энергией.