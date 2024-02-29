Прямой эфир

Дзермант: мир смотрит на нас, на Россию, поднимается Восток – нужно быть в этом процессе!

29 февраля 2024 20:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим прошедшие выборы, будущее Беларуси и агрессию Запада. В гостях политолог Алексей Дзермант.

Дзермант: мир смотрит на нас, на Россию, поднимается Восток – нужно быть в этом процессе!-1

Алексей Дзермант, политолог:
Нужно очень внимательно относиться к символам и маркерам. Они определяют многое: ориентацию человека, его ценности. И, зная уже, к чему это идет, все это отсекать, выбирать другой курс. Тем более у нас сейчас непаханое поле – и в смыслах, и в искусстве, и в творчестве мир разворачивается.

Григорий Азаренок, СТВ:
Мир смотрит на нас!

Алексей Дзермант:
На нас, на Россию. Подымается Восток! Это же огромная энергия освобождается. И нужно просто понимать этот процесс и быть в нем. Оседлав эту волну, мы и новые шедевры создадим, и по-новому начнем свою страну воспринимать. Вот что необходимо. Но, конечно, нужно избавиться от этих койданов у себя в сознании, которые приковали кого-то, часть нас к этому Западу, к этим смыслам, которые несут смерть и разрушение.

Читайте также:

Дзермант: как народники ходили в народ, надо ходить в молодежь – выводить их на диалог

Дзермант: сейчас нам нужно как минимум уравновесить многолетний крен в сторону Запада

Марзалюк – беглым: «Пакайцеся! Даруе вам краіна. Вазьміце ў палон мярзотнікаў, у мяшках іх прывязіце і здайце»

# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Алексей Дзермант

Другие новости рубрики

Все новости
«Зависит от силы Сатурна в гороскопе». Какие знаки зодиака могут рассчитывать на успех в 2024 году?
29 февраля 2024 19:48

«Зависит от силы Сатурна в гороскопе». Какие знаки зодиака могут рассчитывать на успех в 2024 году?

Дзермант: как народники ходили в народ, надо ходить в молодёжь – выводить их на диалог
29 февраля 2024 19:42

Дзермант: как народники ходили в народ, надо ходить в молодёжь – выводить их на диалог

«Переезжаете в другую страну». Как имя влияет на человека?
29 февраля 2024 19:32

«Переезжаете в другую страну». Как имя влияет на человека?