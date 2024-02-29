Дзермант: мир смотрит на нас, на Россию, поднимается Восток – нужно быть в этом процессе!

Алексей Дзермант, политолог:

Нужно очень внимательно относиться к символам и маркерам. Они определяют многое: ориентацию человека, его ценности. И, зная уже, к чему это идет, все это отсекать, выбирать другой курс. Тем более у нас сейчас непаханое поле – и в смыслах, и в искусстве, и в творчестве мир разворачивается.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мир смотрит на нас!

Алексей Дзермант:

На нас, на Россию. Подымается Восток! Это же огромная энергия освобождается. И нужно просто понимать этот процесс и быть в нем. Оседлав эту волну, мы и новые шедевры создадим, и по-новому начнем свою страну воспринимать. Вот что необходимо. Но, конечно, нужно избавиться от этих койданов у себя в сознании, которые приковали кого-то, часть нас к этому Западу, к этим смыслам, которые несут смерть и разрушение.

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