Дзермант: «Лукашенко и Путин показали всем недоброжелателям, что такое настоящее братство и союзничество»

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Смыслы происходящего от Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. В Санкт-Петербурге состоялась предновогодняя неформальная встреча лидеров стран Содружества Независимых Государств. Восемь президентов и один премьер-министр. Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Сегодня эти страны активно участвуют в СНГ. Конечно, там не хватает наших Украины, Молдовы, Грузии. Называю их нашими, потому что, несмотря на правящие там режимы, несмотря на прозападный выбор их теперешних элит, эти страны и их народы все равно относятся к нашей большой евразийской семье.

Алексей Дзермант:

Кстати, заметьте любопытную закономерность – эти три страны, выбравшие путь в ЕС и НАТО, пришли в итоге к гражданским конфликтам внутри себя, которые либо находятся в замороженном состоянии и могут вновь вспыхнуть, как, например, в Приднестровье, либо к продолжающейся войне, хоронящей шансы на развитие в будущем. Именно поэтому СНГ и другие форматы евразийской интеграции в рамках ЕАЭС и ОДКБ важны и нужны. Это союзы вокруг и вместе с Россией, что позволяет государствам обеспечивать свой суверенитет и безопасность. Беларусь изначально была активной и инициативной участницей этих объединений. Мы видим в них для себя не только рынок сбыта нашей продукции, но и то естественное союзное пространство, в котором мы вместе можем развиваться и созидать. Конечно, наиболее тесно это происходит вместе с братской Россией. Благодаря этому Беларусь развивает, кстати, собственную космическую программу, готовится к запуску своего космонавта, точнее, женщины-космонавта, как мы уже знаем. Лукашенко – белорусским претенденткам в космонавты: кто не полетит, полетит в следующий раз. Всем работы хватит! Подробности здесь.

Алексей Дзермант:

Космос, развитие, движение вперед – мы думаем об этом и делаем, даже несмотря на нынешнее тяжелейшее время и масштабный конфликт, разразившейся в нашем регионе. Созидать будущее – это то, что помогает пережить любые невзгоды. В мире на самом деле не так много стран, способных творить будущее. И Беларусь, без сомнения, относится к их числу. Да, мы не можем пока претендовать на глобальную роль, но постоянно наращиваем свой потенциал, и наша роль в своем геополитическом и геоэкономическом регионе растет, а это значит, что если продолжать идти тем же курсом, то влияние и авторитет нашей страны будут неуклонно расти. И ничего нет страшного в том, что Запад пока этому всячески мешает, мы найдем других партнеров и все равно будем развиваться.

Алексей Дзермант:

Уходящий год был сложным, переломным, и обычно в конце года принято подводить итоги. Сегодня хочется подвести главный коллективный итог. В 2022 году Россия – Евразия, вся русская цивилизация решилась на начало многоуровневой геополитической революции, которая будет иметь далеко идущие последствия как внутри наших стран, так и для всего мира. Да, это решение вылилось в затяжную гибридно-тотальную войну, имеющую несколько измерений: масштабный конвенциональный вооруженный конфликт, невиданное раннее санкционное давление, острое идеологическое и информационное противостояние. Но иного выхода уже не было. Нас поставили перед выбором – либо мы выживем и сохранимся, с дальнейшим шансом на рост и развитие, либо нас раздерут и уничтожат. Но именно сейчас мы убедились в наличии воли, сильного духа и пассионарной энергии у подавляющего большинства нашего народа. А наши лидеры – Лукашенко и Путин – и показали всем недоброжелателям, что такое настоящее братство и союзничество. Несмотря на все происходящие вокруг ужасы, мы сохраняем человеческий облик и достоинство. Мы сражаемся за правду, ведем справедливую борьбу.