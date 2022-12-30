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Президент подписал Указ о назначении грантов 50 специалистам различных сфер

30 декабря 2022 15:26
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Новости Беларуси. Гранты Президента назначены 50 специалистам сфер науки, образования, медицины, культуры, молодежной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал 30 декабря.

Президент подписал Указ о назначении грантов 50 специалистам различных сфер-1

Финансироваться будут различного рода исследования и разработки по ряду прикладных направлений,  создание новых методов и медицинских технологий лечения и диагностики пациентов. За счет грантов предусмотрено и выполнение молодежных проектов, направленных на патриотическое воспитание, изучение исторического наследия, вовлечение подрастающего поколения в общественную деятельность.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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