Президент подписал Указ о назначении грантов 50 специалистам различных сфер

Новости Беларуси. Гранты Президента назначены 50 специалистам сфер науки, образования, медицины, культуры, молодежной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансироваться будут различного рода исследования и разработки по ряду прикладных направлений, создание новых методов и медицинских технологий лечения и диагностики пациентов. За счет грантов предусмотрено и выполнение молодежных проектов, направленных на патриотическое воспитание, изучение исторического наследия, вовлечение подрастающего поколения в общественную деятельность.