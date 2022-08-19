Дзермант: кто оказался в итоге прав? Лукашенко. Слухай Батьку, он за версту чует проделки глобалистов

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Алексей Дзермант анализирует сценарии событий, которые разворачиваются в мире в последние годы. Глобальные эксперименты и лекарство от всеобщего безумия. Рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте! Я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Мир необратимо меняется. Мы видим, как сейчас Россия, Китай активно борются за более справедливый, многополярный миропорядок, в котором нет диктата одной страны или цивилизации, возомнившей себя лучшей частью человечества, имеющей право навязывать свое мнение и идеологию всем остальным. Сейчас происходит острая фаза этой борьбы, и началась она не сегодня и продолжится она еще довольно долго. Не нужно думать, что Запад так легко отдаст свои позиции, тем более что у западных идеологов и стратегов большие планы на будущее. Расскажем немного об этих планах. Но начнем издалека. Совсем недавно прозвучало очень интересное заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. В частности, он сказал, что в мае 2022 года Джеффри Сакс, ведущий эксперт авторитетного медицинского журнала The Lancet, профессор Колумбийского университета, который является ведущим научным учреждением по вопросам глобальной биологической безопасности, на конференции в Испании заявил, что «коронавирус был создан искусственно и с большой вероятностью с использованием американских достижений в области биотехнологий».

Алексей Дзермант:

По мнению российских военных специалистов, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, которые вызывают различные пики заболеваемости, существенные отличия в летальности и неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса. В целом создается впечатление, что несмотря на принимаемые усилия по локализации и изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством вброса новых вариантов вируса в том или ином регионе. То есть из уст высокопоставленного российского генерала прозвучало очень серьезное заявление об искусственном происхождении COVID-19 и причастности США к его появлению. Возникает вопрос – так что же это было и все еще есть? Пандемия, как «трансформирующее событие», запускающее ряд необратимых социально-политических и экономических последствий? Похоже на то, если учесть, что на волне паники снесли президента Трампа и закрутили гайки на Западе. Да и в Беларуси хотели использовать это для свержения власти. А кто оказался в итоге прав? Лукашенко. Слухай Батьку – вот что можно на все это ответить. Он за версту чует проделки глобалистов.

Алексей Дзермант:

А вот еще интересные заявления прозвучали от Юваля Ноя Харари – это такой раскрученный историк, футуролог, эксперт и советник главы Всемирного экономического форума, в общем, интеллектуальный гуру западного мира. Так вот в недавнем интервью он заявил, что будущее человечества – это соединение цифровых и биотехнологий, когда станет возможно вживление в человека электронных чипов, датчиков, анализирующих пристрастия, предпочтения человека, в том числе сексуальные. Про датчики, считывающие информацию с человека о его симпатиях, – в этом нет ничего невозможного с технической точки зрения, наши технологии вплотную к этому подошли. Но если это будет возможно, то следующий этап – управление этими симпатиями. То есть если внимательно послушать Харари, то это может быть практика массового создания гомосексуалистов, если это будет кому-то нужно. А еще открытым текстом говорится, что пандемия COVID-19 подтолкнула человечество к тому, чтобы сами, добровольно согласились на тотальный цифровой контроль. Вот такие любопытные откровения.