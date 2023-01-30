«Это приличные ресурсы, очень солидный рынок». Эксперт о влиянии Запада на страны Африки

Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.
Ирина Новикова: раньше США пытались запугивать африканские страны. Сейчас они предлагают реальные проекты. Читайте здесь.
Алена Сырова, СТВ:
Понятно, что у них есть ресурсы. Тогда возникает вопрос. Знаете, даже, наверное, на каком-то таком ментальном, что ли, мировоззренческом сломе. То есть не секрет, что к жителям Африки те же американцы, в принципе, с высока как-то относились. Да что греха таить, и относятся. В принципе, особо на равных – я думаю, что все прекрасно понимают – разговора и диалога ожидать явно не стоит. Вместе с тем мы видим, что все же пытаются выстраивать такие политические отношения. Андрей Владимирович, на ваш взгляд, для чего им-то это нужно? Они же как бы сейчас, получается, в более выигрышном положении? «У нас есть ресурс, давайте, выстилайтесь тут перед нами, мы вас послушаем, посмотрим».
Андрей Русакович, профессор кафедры евразийских исследований факультета международных отношений БГУ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Да, действительно. Африка в последнее время занимает важное значение в международной системе отношений. И дело здесь не только в экономике. Как вы заметили, в последние годы в общем-то политика во многом определяет экономику. Здесь взаимосвязь очень плотная, тесная. И если раньше мы говорили, что политика – это концентрированное выражение экономики, сейчас акценты смещены. И здесь африканский континент – это 55 стран, это приличные ресурсы, о которых мы можем говорить. Очень солидный рынок. И он привлекает внимание всех крупных игроков. И там присутствует Европейский союз уже давно. И колониальное прошлое в этом играет и отрицательную, и положительную роли. Это большие темы такие.
Но в любом случае ЕС в формате многостороннем и двустороннем очень плотно работает там. США есть форматами. США-Африка – это политические саммиты. Присутствуют очень солидно, особенно последние десятилетия. Китай. Россия также делает сейчас очередной поворот в сторону Африки. И пользуется теми преимуществами, которые имел там Советский Союз. Те же технологии, политические отношения во многом. И здесь важный момент, что страны Африки во многом составляют собой тот самый «Незапад», о котором мы много в последнее время говорим. А что такое «Незапад»? Это где-то единые подходы к строительству новой системы. Мы ее называем полицентричная, многополярная и так далее. И Африка – это более 50 стран – это четверть голосов в ООН. Это солидный ресурс, с которым тоже надо работать и в политическом плане.
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