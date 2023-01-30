«Это приличные ресурсы, очень солидный рынок». Эксперт о влиянии Запада на страны Африки

Алена Сырова, СТВ: Понятно, что у них есть ресурсы. Тогда возникает вопрос. Знаете, даже, наверное, на каком-то таком ментальном, что ли, мировоззренческом сломе. То есть не секрет, что к жителям Африки те же американцы, в принципе, с высока как-то относились. Да что греха таить, и относятся. В принципе, особо на равных – я думаю, что все прекрасно понимают – разговора и диалога ожидать явно не стоит. Вместе с тем мы видим, что все же пытаются выстраивать такие политические отношения. Андрей Владимирович, на ваш взгляд, для чего им-то это нужно? Они же как бы сейчас, получается, в более выигрышном положении? «У нас есть ресурс, давайте, выстилайтесь тут перед нами, мы вас послушаем, посмотрим».

Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу « По существу » эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.

Андрей Русакович, профессор кафедры евразийских исследований факультета международных отношений БГУ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Да, действительно. Африка в последнее время занимает важное значение в международной системе отношений. И дело здесь не только в экономике. Как вы заметили, в последние годы в общем-то политика во многом определяет экономику. Здесь взаимосвязь очень плотная, тесная. И если раньше мы говорили, что политика – это концентрированное выражение экономики, сейчас акценты смещены. И здесь африканский континент – это 55 стран, это приличные ресурсы, о которых мы можем говорить. Очень солидный рынок. И он привлекает внимание всех крупных игроков. И там присутствует Европейский союз уже давно. И колониальное прошлое в этом играет и отрицательную, и положительную роли. Это большие темы такие.

Но в любом случае ЕС в формате многостороннем и двустороннем очень плотно работает там. США есть форматами. США-Африка – это политические саммиты. Присутствуют очень солидно, особенно последние десятилетия. Китай. Россия также делает сейчас очередной поворот в сторону Африки. И пользуется теми преимуществами, которые имел там Советский Союз. Те же технологии, политические отношения во многом. И здесь важный момент, что страны Африки во многом составляют собой тот самый «Незапад», о котором мы много в последнее время говорим. А что такое «Незапад»? Это где-то единые подходы к строительству новой системы. Мы ее называем полицентричная, многополярная и так далее. И Африка – это более 50 стран – это четверть голосов в ООН. Это солидный ресурс, с которым тоже надо работать и в политическом плане.