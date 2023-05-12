Дырявая крыша, выбитые окна. Приехали без предупреждения и посмотрели, как обстоят дела в хозяйстве «Сивица»

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Константин Герцев, СТВ:

Будем ли с молоком и мясом? Вопрос номер один. Оттого и спрос с руководителей на местах поднят до предела исправна ли техника, хватает ли горючего? Всем ли обеспечены работники и в каких условиях они трудятся? В поля выехали сотни ревизоров, и мы не остались в стороне. Внимание! Говорит центральный регион. Посевные работы к Первомаю завершены успешно, но не без сучка и задоринки. Воздушная инспекция Президента – и конкретный посыл руководству области. Лукашенко: Караник как нарочно сделал – вылизал свои хозяйства на границе, любо-дорого смотреть – подробности здесь. Чиновники заверяют – Минщина ежегодно в лидерах сельхозсоревнований, но доверять на слово «Народный контроль» не привык. Взор редакции пал на пограничный с Гродненской областью Воложинский район. И, как оказалось, не зря. По уши в органике. В хозяйстве «Сивица» грязь по пояс, море по колено. Назвать это местом для содержания скота язык не поворачивается. Дырявая крыша, выбитые окна, даже стены трещат по швам, а за ними скученность и занавоженность – фекалий хоть отбавляй.

Игорь Голобурдо, заместитель директора сельхозпредприятия «Сивица»:

Вычищено было день назад. Вчера вычищали. Наша съемочная группа явилась без предупреждения. И хоть начальство напугал непрошеный визит, им бояться нечего. Завтрак подан – приятного аппетита.

Игорь Голобурдо:

У нас все здания старые.

– Понятно, что они старые. Но привести в порядок.

– Ну так приводим. Приведем. Все приведется. Не все сразу делается. За чей счет банкет? Вопрос остался без ответа. Рассчитывать на собственные средства хозяйство сможет вряд ли, хоть и число голов более 3 000, но среднесуточный удой – жалкие девять литров.

Александр Мотуз, главный технический инспектор труда Минского областного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса:

Это мало, девять литров. Это ниже среднего. Слабенько. Это все зависит от коров. Их сортируют.

– Как коровы в таком состоянии…

– Да, я посмотрел, что есть вопросы. Кормов, вроде, хватает. Смотрю, там и комбикорма есть, и добавки, и сенаж, и силос. Хватает кормов. Все зависит от животных, подбора животных на ферме.

Такие цифры – что красная тряпка для работников прокуратуры. По поручению Президента они уже второй год держат в тонусе все сельское хозяйство страны. В «Сивице» впервые, но местным от этого не легче. Ревизоры шаг за шагом фиксируют новые нарушения.

Кирилл Арцименя, заместитель начальника отдела прокуратуры Минской области:

На первых этапах жизни теленка главное – это выпойка. Для этого формируется банк молозива. Как мы видим, он есть. Но непонятно, от кого и сколько оно здесь лежит. Потому что основной падеж скота – это телята до месячного возраста, 80 % в структуре падежа. Самое главное в этот период – это условия содержания и кормление. Банк молозива сформирован. Но от какой коровы, годно оно или нет? Непонятно.

Александр Мотуз:

Надо произвести в ближайшее время косметический ремонт: побелку, покраску, оштукатурить. Комнаты отдыха – то же самое. В душевой был – надо провести косметический ремонт. Там стоит хорошая кабина, современная, но нужно обязательно привести в надлежащее состояние, чтобы люди могли прийти и умыться там. «В прошлом году 5,5 млн прибыли». Директор хозяйства «Агро-Дубинское» рассказал о результатах работы – подробности здесь. Семь бед – один ответ. Директор хозяйства в должности без году неделя. С его слов, до «Сивицы» руководил другим – успешным в районе предприятием. За что такое счастье, понять не может до сих пор, но заверяет: опыт реновации в послужном списке имеется приличный.