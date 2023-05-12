«В прошлом году 5,5 млн прибыли». Директор хозяйства «Агро-Дубинское» рассказал о результатах работы
Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.
Впереди планеты всей. Молва о «народном ревизоре» обогнала съемочную группу СТВ. В хозяйстве «Агро-Дубинское» директор оказался куда многословнее. Под белы ручки – и прямиком в диспетчерскую. Алкотестер, журнал учета – комар носа не подточит.
Александр Мотуз, главный технический инспектор труда Минского областного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса:
На основании постановления Министерства здравоохранения № 47 допускается у водителей до 0,29. Он здоров. Но здесь вообще не установлено, чтобы было 0,25 у кого-то. У всех по нулям.
Руководство заверяет – на предприятии сухой закон. Правда, если душа уж сильно просит, то запрещать не станут. Пожурят – и точка.
Геннадий Касперович, директор сельхозпредприятия «Агро-Дубинское»:
Если есть у человека необходимость отдохнуть, выпить, пиши заявление, я всегда отпущу. Незаменимых среди нас нет. Всегда есть кем заменить. Пусть лучше трактор постоит день, чем иметь проблемы. Я считаю, что давят. Я должен сам знать, что мне делать, как делать и как поступать с каждым человеком, потому что я отвечаю за результат. Мы получили в прошлом году по хозяйству 5,5 миллиона прибыли. В районе ни у кого такой нет. На это надо платить налоги. И мы работаем.
Из диспетчерской прямиком на мехдвор. У профсоюзного инспектора нарекания на старте: отсутствие упоров под колесами и страховочных козелков. Прокуратура смотрит глубже: в дежурной аптечке часть препараторов – лютая просрочка, а при проверке техпаспортов у механизаторов оказалось, что оригиналов и в помине нет.
Геннадий Касперович:
Вы же поймите, что меняются трактористы. А если потом коснется документально – списать и все остальное.
«Агро-Дубинское» – местная достопримечательность. 5 000 голов скота и еще вдвое больше гектаров пашни. Несмотря на это, ферма уже успела снискать дурную славу, в 2022 году правоохранители недосчитали здесь скотину. Директор вину в сокрытии падежа признал, но частично, и даже сейчас в своих деяниях видит благородный след.
Геннадий Касперович:
Мы не показывали падеж. Мы выписывали этих телят себе по нормальной цене. Выписывали павших телят. В конце концов шесть человек осудили в хозяйстве. Я тоже имею судимость – полтора год исправработ с удержанием 20%.
Что стало причиной падежа скота, руководство не знает до сих пор. По итогам нашей проверки хозяйство отделалось предписанием, но это не значит, что «Народный контроль» не приедет вновь.
Дырявая крыша, выбитые окна. Приехали без предупреждения и посмотрели, как обстоят дела в хозяйстве «Сивица» – подробности здесь.