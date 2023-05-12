«В прошлом году 5,5 млн прибыли». Директор хозяйства «Агро-Дубинское» рассказал о результатах работы

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды. Впереди планеты всей. Молва о «народном ревизоре» обогнала съемочную группу СТВ. В хозяйстве «Агро-Дубинское» директор оказался куда многословнее. Под белы ручки – и прямиком в диспетчерскую. Алкотестер, журнал учета – комар носа не подточит.

Александр Мотуз, главный технический инспектор труда Минского областного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса:

На основании постановления Министерства здравоохранения № 47 допускается у водителей до 0,29. Он здоров. Но здесь вообще не установлено, чтобы было 0,25 у кого-то. У всех по нулям. Руководство заверяет – на предприятии сухой закон. Правда, если душа уж сильно просит, то запрещать не станут. Пожурят – и точка.

Геннадий Касперович, директор сельхозпредприятия «Агро-Дубинское»:

Если есть у человека необходимость отдохнуть, выпить, пиши заявление, я всегда отпущу. Незаменимых среди нас нет. Всегда есть кем заменить. Пусть лучше трактор постоит день, чем иметь проблемы. Я считаю, что давят. Я должен сам знать, что мне делать, как делать и как поступать с каждым человеком, потому что я отвечаю за результат. Мы получили в прошлом году по хозяйству 5,5 миллиона прибыли. В районе ни у кого такой нет. На это надо платить налоги. И мы работаем.

Из диспетчерской прямиком на мехдвор. У профсоюзного инспектора нарекания на старте: отсутствие упоров под колесами и страховочных козелков. Прокуратура смотрит глубже: в дежурной аптечке часть препараторов – лютая просрочка, а при проверке техпаспортов у механизаторов оказалось, что оригиналов и в помине нет. Геннадий Касперович:

Вы же поймите, что меняются трактористы. А если потом коснется документально – списать и все остальное.

«Агро-Дубинское» – местная достопримечательность. 5 000 голов скота и еще вдвое больше гектаров пашни. Несмотря на это, ферма уже успела снискать дурную славу, в 2022 году правоохранители недосчитали здесь скотину. Директор вину в сокрытии падежа признал, но частично, и даже сейчас в своих деяниях видит благородный след.