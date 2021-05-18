Александр Бутарев провёл приём граждан в Червене: люди приходят, значит, доверяют власти

Новости Беларуси. Выслушать, понять и принять правильное решение. Проблемные ситуации жителей Червенского района обсудили во время личного приема граждан, который провел помощник Президента – инспектор по Минской области Александр Бутарев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одно из обращений коллективное, от сотрудников областной сельскохозяйственной научно-исследовательской станции Академии наук, с просьбой определить статус предприятия и его будущее. Целый блок вопросов касался энергоснабжения. Так, жителям одной из деревень не могут провести электрическое отопление, а газификация – дорогое удовольствие. Александр Бутарев поручил проанализировать ситуацию и ускорить модернизацию сетей.

Отдельно остановились и на просьбе пенсионера Эрнеста Вержинского. Инвалиду второй группы не хватает дров, которые он покупает на зиму по льготным ценам. В результате было озвучено одно из возможных решений вопроса – за счет отходов деревообработки.

Эрнест Вержинский, житель Червеня:

Я просил так: дайте мне одну машину по льготной, а вторую дайте по отпускной. Ну, это еще для меня приемлемо, 320 рублей собрал бы. Я считаю, что он помощь мне окажет во всех моих вопросах, которые были. Я на 100 % уверен.

Александр Бутарев, помощник Президента – инспектор по Минской области:

Люди приходят, и это практически, можно сказать, обоснованные обращения, по тому же отоплению через электроэнергию. Можно применять и молодежь, и волонтерское движение, и спонсорскую помощь, и организации города и района, чтобы оказывать… Где-то есть одинокие, где-то престарелые, инвалиды, многодетные, социально незащищенные люди, которым можно сегодня и нужно оказывать помощь. Приятно то, что люди приходят на прием, значит, люди доверяют власти, понимают, что власть способна решать эти вопросы.