Ігар Марзалюк: ёсць дзве падзеі, якія ва ўсіх сацыялагічных даследаваннях найноўшай гісторыі Беларусі называюць найважнейшымі

Новости Беларуси. Сегодня как никогда важно помнить о нашей общности, традиционных ценностях. Беречь, а когда нужно, и становиться на защиту нашего права называться белорусами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди базовых условий для развития нации – знание и уважение своего языка. Это своеобразный код, который позволяет определять и ощущать себя единым народом.

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:

Не менш важным для ўмацавання нашага нацыянальнага адзінства мае і беларуская мадэль памяці, без якой немагчыма дзяржаўная гістарычная палітыка. Патлумачу, што хаваецца за гэтымі словамі. Паняцце «мадэль памяці» складаецца з комплексу практык, звязаных з захаваннем і ўмацаваннем памяці пра важныя для нацыі падзеі і значных асоб. Яно таксама ўключае і мемарыяльную памяць – архітэктурныя ландшафты, знакавыя помнікі, якія маркіруюць выбітныя падзеі з гісторыі. Гэта мадэль мае на ўвазе ўмацаванне памяці пра гераічныя і трагічныя факты, якія ствараюць пачуццё калектыўнай нацыянальнай тоеснасці, салідарнасці. Канцэпцыя гістарычнай памяці – гэта канцэпцыя грамадзянскай рэлігіі любой нацыі, якая дазваляе ёй адчуваць, адкуль яна, чаму яна тут, вызначаць, кім ёй быць заўтра і як будаваць сваё сёння і будучыню.