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Дятел стучит – холода продлятся ещё долго. О чём скажут народные приметы в марте?

17 марта 2024 08:41
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! О них рассказали в программе «Плюс-минус».

Дятел стучит – холода продлятся ещё долго. О чём скажут народные приметы в марте?-1

18 марта – Конон Огородник. Считалось, что если на Конона стоит солнечная погода, то летом град не навредит урожаю. С этого дня утренники (весенние морозы, что случаются до восхода солнца) становились все легче.

Дятел стучит – холода продлятся ещё долго. О чём скажут народные приметы в марте?-4

19 марта – Константиновы круги. На Константина наблюдали за птицами. Говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист. А вот ласточка могла и задержаться в пути, и поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну. 

Дятел стучит – холода продлятся ещё долго. О чём скажут народные приметы в марте?-7

20 марта – Павел Капельник. На Руси считалось, что с Павла «весна идет». Впрочем, холод еще чувствовался: «С крыш капает, а за нос цапает». На Павла можно было проверить, насколько правдивы приметы. Пасмурная погода к ночи предвещала заморозок на следующий день. 

Дятел стучит – холода продлятся ещё долго. О чём скажут народные приметы в марте?-10

21 марта – Весенний Солнцеворот, Вербоносица. День весеннего равноденствия. Считалось, что именно с этого момента начинается настоящая весна. На Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы Рая, жаворонки, принося с собой тепло. К этой дате уже должна была распуститься верба. Веточки растения приносили в дом. Считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть: бытовые неполадки, ссоры и болезни.

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# Народные приметы # общество # Ольга Войтенкова

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