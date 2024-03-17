Дятел стучит – холода продлятся ещё долго. О чём скажут народные приметы в марте?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! О них рассказали в программе «Плюс-минус».

18 марта – Конон Огородник. Считалось, что если на Конона стоит солнечная погода, то летом град не навредит урожаю. С этого дня утренники (весенние морозы, что случаются до восхода солнца) становились все легче.

19 марта – Константиновы круги. На Константина наблюдали за птицами. Говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист. А вот ласточка могла и задержаться в пути, и поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну.