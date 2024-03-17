В Беларуси открылись участки для голосования на выборах президента России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Граждане соседней страны, постоянно проживающие и временно находящиеся в Беларуси, смогут сегодня, 17 марта, реализовать свое избирательное право. Пункты открылись в 8 утра в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. С перечнем адресов можно ознакомиться на сайте посольства России в нашей стране.

Для того чтобы проголосовать, необходимо предъявить действительный документ, удостоверяющий личность. Это может быть внутренний, заграничный, дипломатический или служебный паспорт. Участки будут работать до 20 часов.

В России сегодня заключительный день голосования на выборах президента. На пост претендуют четыре кандидата: действующий лидер Владимир Путин и представители трех политических партий. Окончательные итоги голосования ЦИК России объявит не позднее 28 марта. А инаугурация избранного президента запланирована на 7 мая.