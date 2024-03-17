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В Беларуси открылись участки для голосования на выборах президента России

17 марта 2024 07:38
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В Беларуси открылись участки для голосования на выборах президента России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Граждане соседней страны, постоянно проживающие и временно находящиеся в Беларуси, смогут сегодня, 17 марта, реализовать свое избирательное право. Пункты открылись в 8 утра в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. С перечнем адресов можно ознакомиться на сайте посольства России в нашей стране.

В Беларуси открылись участки для голосования на выборах президента России-1

Для того чтобы проголосовать, необходимо предъявить действительный документ, удостоверяющий личность. Это может быть внутренний, заграничный, дипломатический или служебный паспорт. Участки будут работать до 20 часов.

В России сегодня заключительный день голосования на выборах президента. На пост претендуют четыре кандидата: действующий лидер Владимир Путин и представители трех политических партий. Окончательные итоги голосования ЦИК России объявит не позднее 28 марта. А инаугурация избранного президента запланирована на 7 мая.

В Беларуси открылись участки для голосования на выборах президента России-4

Отметим, сотрудничество Беларуси и России носит стратегический характер. Вместе строим Союзное государство, плотно взаимодействуем, в том числе на мировой арене, неизменно оказываем друг другу взаимную поддержку. Накануне главы государств провели телефонный разговор. Президенты обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе.

# Выборы # общество # Владимир Путин

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