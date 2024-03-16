Дождь и мокрый снег – узнали о погоде в Беларуси на предстоящей неделе

Уже завтра, 17 марта, мощнейший антициклон сформируется над Скандинавией. Что это означает для белорусов? Дело в том, что как раз на его периферии будут возникать циклонические вихри, которые и определят погоду в начале недели. Вновь напомнят о себе осадки в виде дождя и мокрого снега. В начале недели средняя температура по стране будет колебаться от +5 °С до +9 °С. Ненастной окажется середина недели, она будет отмечена также понижением температур в среднем на 2-4 градуса. Ночью показатель термометра опустится даже ниже нулевой отметки. В столице, Гродно и Бресте похолодание будет более ощутимым, однако температурный фон выровняется уже в среду, 20 марта. К концу недели республику ожидает очередной температурный рост.

Подробный прогноз по областям страны.