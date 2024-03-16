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Дождь и мокрый снег – узнали о погоде в Беларуси на предстоящей неделе

16 марта 2024 15:08
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус».

Дождь и мокрый снег – узнали о погоде в Беларуси на предстоящей неделе-1

Уже завтра, 17 марта, мощнейший антициклон сформируется над Скандинавией. Что это означает для белорусов? Дело в том, что как раз на его периферии будут возникать циклонические вихри, которые и определят погоду в начале недели. Вновь напомнят о себе осадки в виде дождя и мокрого снега. В начале недели средняя температура по стране будет колебаться от +5 °С до +9 °С. Ненастной окажется середина недели, она будет отмечена также понижением температур в среднем на 2-4 градуса. Ночью показатель термометра опустится даже ниже нулевой отметки. В столице, Гродно и Бресте похолодание будет более ощутимым, однако температурный фон выровняется уже в среду, 20 марта. К концу недели республику ожидает очередной температурный рост.

Подробный прогноз по областям страны.

Дождь и мокрый снег – узнали о погоде в Беларуси на предстоящей неделе-4

Дождь и мокрый снег – узнали о погоде в Беларуси на предстоящей неделе-6

Дождь и мокрый снег – узнали о погоде в Беларуси на предстоящей неделе-8

Дождь и мокрый снег – узнали о погоде в Беларуси на предстоящей неделе-10

Дождь и мокрый снег – узнали о погоде в Беларуси на предстоящей неделе-12

Дождь и мокрый снег – узнали о погоде в Беларуси на предстоящей неделе-14

В Москве +4°С, в Афинах +17°С – метеорасклад по Европе.

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова

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