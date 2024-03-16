Во всех регионах Беларуси стартовал проект «Запусти сердце» – школьников обучат основам реанимации

Когда между жизнью и смертью считаные минуты, важно не упустить ни одной и знать алгоритм действий для спасения. Уникальный проект «Запусти сердце» стартовал 16 марта во всех регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С инициативой организовать обучающий марафон выступили специалисты Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента и белорусского общества симуляционного обучения в медицине. Министерства здравоохранения и образования поддержали идею.

Участие в проекте примут более 20 тысяч десятиклассников. Сегодня получить важный навык подростки могли на базе 22 медучреждений. Практикумы, на которых парням и девушкам объяснили основы сердечно-легочной реанимации, прошли во всех регионах. Благодаря полученным знаниям они уже могут спасти чью-то жизнь.

Юрий Горбич, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Каждый из нас хочет, чтобы если кому-то из его знакомых, родственников, не дай бог, или еще кому-нибудь стало плохо на улице, то рядом с ним находился доктор. Или как минимум человек с медицинским образованием. Цель этого проекта состоит в том, чтобы с человеком, которому на улице стало плохо и которому нужна помощь для того, чтобы спасти жизнь, был человек, который умеет правильно это делать. Не человек с медицинским образованием, а человек, который умеет это делать правильно. Абельская: цель проекта «Запусти сердце» – обучить как можно больше людей основам первой помощи.

Полуторачасовые занятия включают не только теоретическую, но и куда важнее – практическую часть. Знания тут же отработали на реалистичных манекенах. Главная задача проекта – обучить школьников азам оказания первой помощи при остановке сердца, а попутно специалисты рассказывают о профессии медика.