Во всех регионах Беларуси стартовал проект «Запусти сердце» – школьников обучат основам реанимации
Когда между жизнью и смертью считаные минуты, важно не упустить ни одной и знать алгоритм действий для спасения. Уникальный проект «Запусти сердце» стартовал 16 марта во всех регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С инициативой организовать обучающий марафон выступили специалисты Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента и белорусского общества симуляционного обучения в медицине. Министерства здравоохранения и образования поддержали идею.
Участие в проекте примут более 20 тысяч десятиклассников. Сегодня получить важный навык подростки могли на базе 22 медучреждений. Практикумы, на которых парням и девушкам объяснили основы сердечно-легочной реанимации, прошли во всех регионах. Благодаря полученным знаниям они уже могут спасти чью-то жизнь.
Юрий Горбич, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Каждый из нас хочет, чтобы если кому-то из его знакомых, родственников, не дай бог, или еще кому-нибудь стало плохо на улице, то рядом с ним находился доктор. Или как минимум человек с медицинским образованием. Цель этого проекта состоит в том, чтобы с человеком, которому на улице стало плохо и которому нужна помощь для того, чтобы спасти жизнь, был человек, который умеет правильно это делать. Не человек с медицинским образованием, а человек, который умеет это делать правильно.
Абельская: цель проекта «Запусти сердце» – обучить как можно больше людей основам первой помощи.
Полуторачасовые занятия включают не только теоретическую, но и куда важнее – практическую часть. Знания тут же отработали на реалистичных манекенах. Главная задача проекта – обучить школьников азам оказания первой помощи при остановке сердца, а попутно специалисты рассказывают о профессии медика.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Школьники, а это порядка 20 тысяч, мы планируем, до мая месяца посетят эти мероприятия. Они познакомятся с оборудованием симуляционных центров, с профессией врачей-реаниматологов, работников медицинских учреждений. И мы осознаем вместе с коллегами из Министерства здравоохранения, что это является прямой профориентацией.
Принять участие в проекте «Запусти сердце» школьникам предлагают по субботам. Занятия будут проходить до 11 мая.