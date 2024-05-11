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В Москве +6 и дождь, теплее всего в Афинах. Погода в Европе на неделю

11 мая 2024 16:25
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Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус».

Впереди только плюсы – в Беларусь приходит долгожданное тепло!

В Москве +6 и дождь, теплее всего в Афинах. Погода в Европе на неделю-1

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду с дождем и грозами. Столбик термометра в Париже покажет +24 °С. Жителей Австрии новый день встретит солнечно и без осадков. В Вене воздух прогреется до 21 градуса. Исключительно ясная погода ожидается в Риме. Воздух при этом прогреется до +24 °С. В Мадриде ясно с переменной облачностью, столбик воздух прогреется до 26 градусов, осадков не предвидится.

В Москве +6 и дождь, теплее всего в Афинах. Погода в Европе на неделю-4

В Болгарии погодная обстановка продолжает радовать, правда, на этот раз будет дополнена кратковременными осадками. В столице до 19 градусов в дневные часы. Ясное и малооблачное настроение небес ощутят в турецкой столице. В Анкаре +16 °С. Солнечно и без осадков в Афинах, столбик термометра покажет отметку 25 градусов.

В Москве +6 и дождь, теплее всего в Афинах. Погода в Европе на неделю-7

Перенесемся в Прибалтику. В Риге погода прогнозируется преимущественно ясная. До 12 градусов выше нуля будет отмечено в дневное время суток. До +15 °С в Вильнюсе, ясно. В городе обойдется без осадков. В Варшаве ясно и до +17 °С. Малооблачно и до 13 градусов в Киеве. В Москве до +6 °С, погода обещает быть солнечная. Однако осадки также наведают столицу.

# Погода # общество

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