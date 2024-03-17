Как выбрать правильное время для посадки молодых деревьев и кустарников?

Выбирая правильное время для посадки молодых деревьев и кустарников, ориентируются на погодные условия в определенном регионе и состояние растения. К высадке приступают после того, как сойдет снег, прекратятся заморозки, установится температура воздуха выше 0 ⁰С. Почва должна полностью оттаять и прогреться, рассказали в программе «Плюс-минус».

Выбор сроков помещения в почву зависит от типа покупаемого деревца или кустарника. Культуры с открытой корневой системой требуется посадить, пока они находятся в «спячке». В разных регионах этот период выпадает на середину марта – первую половину апреля. Важно помнить, что оголенные корни растения могут находиться на воздухе не более 15-20 минут. Решать, когда высаживать саженцы весной при закрытой корневой системе, садовод может индивидуально. Обычно растения с комом земли (в контейнерах, в мешках, прочих емкостях) легко переносят помещение в почву даже при наличии первых зеленых листьев. Посадка саженцев с закрытыми корнями проводится с конца весны, а также на протяжении всего лета. Последняя неделя мая – начало июня – период активного роста корней. Это время считается оптимальным для высаживания саженцев с закрытой корневой системой.