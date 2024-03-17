Ботанический сад приглашает на Масленицу! Гостей ждёт музыкальная программа и дегустация блинов

Новости Беларуси. Веселые песни, танцы и масленичные забавы. Проводить зиму и окунуться в атмосферу весны можно в Центральном ботаническом саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь организовали настоящий праздник: гостей порадуют музыкальная программа, гастрономические изыски и веселые конкурсы. Посетители могут испытать удачу в «Колесе фортуны» и призовом тире, закружиться в хороводе и, конечно, поесть блинов. А для самых маленьких подготовили выступление театра-батлейки, где через народную сказку юные белорусы прикоснулись к старинным традициям.