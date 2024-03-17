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Ботанический сад приглашает на Масленицу! Гостей ждёт музыкальная программа и дегустация блинов

17 марта 2024 08:20
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Новости Беларуси. Веселые песни, танцы и масленичные забавы. Проводить зиму и окунуться в атмосферу весны можно в Центральном ботаническом саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь организовали настоящий праздник: гостей порадуют музыкальная программа, гастрономические изыски и веселые конкурсы. Посетители могут испытать удачу в «Колесе фортуны» и призовом тире, закружиться в хороводе и, конечно, поесть блинов. А для самых маленьких подготовили выступление театра-батлейки, где через народную сказку юные белорусы прикоснулись к старинным традициям.

Ботанический сад приглашает на Масленицу! Гостей ждёт музыкальная программа и дегустация блинов-1

Анна Козел, ведущий специалист Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Ботанический сад отмечает Масленицу. В этом году Масленица пришла к нам в весеннее время – 16-17 марта. И мы отмечаем Масленицу 2.0. Что же такое наша версия 2.0? Мы подготовили и дневную программу. Дневная программа у нас концертная. С 11 до 16:00 проходят музыкальные выступления, работают локации. Выступают группы ведущие.

Ботанический сад приглашает на Масленицу! Гостей ждёт музыкальная программа и дегустация блинов-4

Народный праздник Масленица. Наверное, сегодня весь Минск собрался в этом парке. Все очень красиво организовано. Прекрасно! Народные, национальные песни, блины. Здесь и детям интересно. И песни народные. Все очень здорово организовано.

Ботанический сад приглашает на Масленицу! Гостей ждёт музыкальная программа и дегустация блинов-7

К слову, праздник в ботаническом продлится до позднего вечера. После заката сад встретит гостей праздничной иллюминацией и выставкой гигантских световых фигур. А завершится Масленица традиционным обрядом сжигания чучела и впечатляющим огненным шоу.

# Масленица в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области

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