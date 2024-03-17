Ботанический сад приглашает на Масленицу! Гостей ждёт музыкальная программа и дегустация блинов
Новости Беларуси. Веселые песни, танцы и масленичные забавы. Проводить зиму и окунуться в атмосферу весны можно в Центральном ботаническом саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь организовали настоящий праздник: гостей порадуют музыкальная программа, гастрономические изыски и веселые конкурсы. Посетители могут испытать удачу в «Колесе фортуны» и призовом тире, закружиться в хороводе и, конечно, поесть блинов. А для самых маленьких подготовили выступление театра-батлейки, где через народную сказку юные белорусы прикоснулись к старинным традициям.
Анна Козел, ведущий специалист Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Ботанический сад отмечает Масленицу. В этом году Масленица пришла к нам в весеннее время – 16-17 марта. И мы отмечаем Масленицу 2.0. Что же такое наша версия 2.0? Мы подготовили и дневную программу. Дневная программа у нас концертная. С 11 до 16:00 проходят музыкальные выступления, работают локации. Выступают группы ведущие.
Народный праздник Масленица. Наверное, сегодня весь Минск собрался в этом парке. Все очень красиво организовано. Прекрасно! Народные, национальные песни, блины. Здесь и детям интересно. И песни народные. Все очень здорово организовано.
К слову, праздник в ботаническом продлится до позднего вечера. После заката сад встретит гостей праздничной иллюминацией и выставкой гигантских световых фигур. А завершится Масленица традиционным обрядом сжигания чучела и впечатляющим огненным шоу.