Авдонин: НАТО провёл саммит в Вильнюсе, демонстрируя, что основной вектор атаки – восточное направление

Алексей Авдонин, политолог, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Решение о проведении саммита НАТО на границах Союзного государства носит символичный характер. НАТО, США и Лондон ничего не делают просто так. Они целенаправленно провели саммит в Вильнюсе, в 30 километрах от белорусской границы, тем самым демонстрируя, что основной вектор их атаки – это восточное направление. Один ключевой тезис из тем обсуждения касался того, что они увиливают группировку сил НАТО на восточном направлении, формируют 4 командования, готовятся к прямому противостоянию с РФ, с Союзным государством – они ни при каких обстоятельствах не отказываются от своих агрессивных планов завоевания регионов Балтийского, Черного морей, захвата белорусского балкона. Для них самое важное – это яркие заявления, планы. Понятно, что это только планы. Но они это делают для всего остального мира, для общественности, заявляют о своей готовности проводить и дальше такую инициативную, как они называют, политику. Понятно, что в большей степени она носит заявительный характер, декларативный, направлена в первую очередь на демонстрацию наличия у них неких сил, ресурсов, чтобы удерживать статус гегемона. Понятно, что США и Лондон реализуют эту политику путем давления на своих европейских коллег.

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