Движение к «Деревне будущего». Рассказываем, почему молодёжь стала чаще выбирать жизнь за городом
Движение к «Деревне будущего». В 2017 году в белорусском словаре закрепится очередное понятие. Спрос выше, а потому количество меньше. По всей Беларуси порядка 170 агрогородков.
Лукашенко: в будущем сельское население на 80-85% будет жить в агрогородках – подробности здесь.
«Деревня будущего» – это больше, чем просто социальный стандарт. Это проект, который сохраняет аутентичность места, повышает комфорт и создает дополнительные условия для развития бизнеса и сферы услуг.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы взяли за базу агрогородки, таких 60-70. Подготовлена программа правительством по развитию молочной отрасли, под это нужны кадры. Кадры сегодня с другими требованиями идут. Под них нужна и инфраструктура, которая будет в агрогородке. Все это комплексно.
«Есть все, что нужно для жизни». Как развивается инфраструктура в белорусских агрогородках – подробности здесь.
«Деревня будущего» продолжает строиться каждый день. А вместе с ней и агробизнес. Фермерские хозяйства, да, на них не сделали ставку в 90-е, но спустя время и они почувствовали почву, на которой можно расти. Импортзамещение сезонных овощей, фруктов, свои высокотехнологичные хранилища и теплицы. А еще белорусский бренд агроэкоотдыха – свыше полутора тысяч усадеб. Но истинное внимание к жизни сельчан и та самая откровенность Президента особо проявляется и сегодня, когда проблемы видят и решают принципиально.
«Я с вас шкуру сорву, но вы наведете там порядок!» Лукашенко жестко высказался о недочетах в здравоохранении – подробности здесь.
Это история про большее. Про всех сельчан. Трилогия года Малой Родины, когда возвращали наследников к корням, борьба с ветхими и пустующими домами или забота о самых маленьких населенных пунктах, чтобы их качественно и вовремя обслужили.
«Ваши площадки – их продукция». Президент предложил потребкооперации стать бизнес-хабом для всего белорусского – подробности здесь.
Жизнь там, где люди трудятся, а труд там, где создают условия для жизни. Формула, которая доказала, что деревенский ренессанс возможен.
Подробности в видео.