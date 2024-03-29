Движение к «Деревне будущего». Рассказываем, почему молодёжь стала чаще выбирать жизнь за городом

Движение к «Деревне будущего». В 2017 году в белорусском словаре закрепится очередное понятие. Спрос выше, а потому количество меньше. По всей Беларуси порядка 170 агрогородков.

Лукашенко: в будущем сельское население на 80-85% будет жить в агрогородках – подробности здесь.

«Деревня будущего» – это больше, чем просто социальный стандарт. Это проект, который сохраняет аутентичность места, повышает комфорт и создает дополнительные условия для развития бизнеса и сферы услуг.